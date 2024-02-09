11:38
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.98
Власть

Власти Кыргызстана ведут кампанию преследований против гражданского общества

Власти Кыргызстана ведут беспрецедентную кампанию преследований против гражданского общества страны. Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

В заявлении подчеркивается, что с 2021 года правительство республики все активнее пытается подавить инакомыслие и подорвать гарантии прав человека.

«Кампания правительства КР против гражданского общества — это не просто серия случайных, спорадических попыток отбиться от критики, она имеет стратегическую цель — задушить критику властей как таковую. Действия правительства копируют некоторые из самых репрессивных тактик, уже применявшихся в новейшей истории региона», — отметила исследователь Amnesty International по Центральной Азии Мейзи Вайхердинг.

Сейчас Кыргызстан стоит на перепутье. Сознательное использование правительством ограничительного законодательства рисует тревожное будущее как для гражданского общества целиком, так и для людей, которые наиболее подвержены риску и которым гражданское общество оказывает поддержку.

Мейзи Вайхердинг

Как поясняется в заявлении, через три года после прихода к власти президент Садыр Жапаров возглавляет администрацию, которая ввела в действие ряд законодательных инициатив, политик и практик, направленных на подавление критических голосов и ограничение деятельности НКО, особенно тех, которые занимаются защитой прав человека или считаются ведущими политическую деятельность.

Читайте по теме
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову

Законопроект об «иностранных представителях» и поправки к существующим положениям о НКО, внесенные в октябре 2023-го, имитируют печально известный российский закон об «иностранных агентах». В случае принятия они серьезно ограничат способность организаций гражданского общества работать свободно и эффективно, нарушат международные обязательства КР в области прав человека и лишат наиболее маргинализированные слои населения доступа к услугам, который государство в настоящее время не способно предоставлять.

Чрезмерно широкие и двусмысленные формулировки нового законопроекта предоставляют властям исключительные произвольные полномочия преследовать НКО за их законную деятельность. Особую тревогу вызывают введение новых составов уголовных преступлений и суровое наказание для активистов гражданского общества.

Как подчеркивает организация, право на мирные собрания также серьезно подорвано с марта 2022 года из-за полного запрета протестов в центральных частях городов и введенных судом ограничений, направленных против собраний, критикующих политику государства. Первоначально преподнесенные как временная мера по предотвращению «потенциальных массовых беспорядков» в контексте войны России против Украины, эти ненужные и непропорциональные ограничения в конечном итоге продлены до конца марта 2024-го.

Свобода СМИ под угрозой, о чем свидетельствует новый законопроект, регулирующий их деятельность и представленный в мае прошлого года.

Он расширяет государственный контроль над онлайн-ресурсами и ограничивает контент на основе расплывчатых терминов, касающихся «нравственности» и «здоровья» населения.

Независимость судебной власти также под угрозой, о чем свидетельствует закон, принятый в сентябре 2023-го, который позволяет главе государства отменять решения Конституционного суда, основываясь на субъективных понятиях о «моральных и нравственных ценностях».

Amnesty International призывает правительство Кыргызстана пересмотреть предлагаемое ограничительное законодательство и отменить действующие неоправданно репрессивные законы.

Властям следует вести содержательный диалог с гражданским обществом и выполнять свои международные обязательства в области прав человека. Они должны создавать среду, в которой права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций защищаются и уважаются.

«Процветающее гражданское общество, способное действовать свободно и без страха, является бесценным и незаменимым ресурсом для любого государства, особенно в условиях экономического и климатического кризиса, и гражданское общество КР уже давно зарекомендовало себя в качестве такового. Пришло время правительству перестать зажимать будущее страны в тиски, принять конструктивную критику и свободу выражения мнений, а также наметить курс, который уважает достоинство и права всех», — добавила Мейзи Вайхердинг.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286308/
просмотров: 913
Версия для печати
Материалы по теме
Kyrgyzstani authorities unleashing crackdown on country’s civil society
Authorities escalate crackdown on freedom of expression - Amnesty International
С собакой лучше обращаются — истории кыргызстанок с инвалидностью
Amnesty International: Draft NGO law poses threat to thriving civil society
Amnesty International: Закон об иноагентах — угроза гражданскому обществу
HRW вновь призывает парламент Кыргызстана отклонить законопроект об иноагентах
В Кыргызстане будут работать параюристы. Кто это, кому и как они могут помочь
Домогательства несовершеннолетней. Суд перенесли на 17 октября
Amnesty International: Attempt to shut down Kloop is dark day for press freedom
Amnesty International: Попытка закрыть Kloop — черный день для свободы прессы
Популярные новости
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову
Акылбек Жапаров дважды за&nbsp;полтора месяца проверил снос колонии в&nbsp;Джалал-Абаде Акылбек Жапаров дважды за полтора месяца проверил снос колонии в Джалал-Абаде
Авария на&nbsp;ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул Авария на ТЭЦ Бишкека. Когда гром уже грянул
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;Бишкек прибыли специалисты из&nbsp;России Авария на ТЭЦ. В Бишкек прибыли специалисты из России
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
9 февраля, пятница
11:24
Подозреваемого в вымогательстве 1 миллиона сомов поймали с поличным Подозреваемого в вымогательстве 1 миллиона сомов поймал...
11:21
Мэрия Бишкека купила десять эвакуаторов
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 февраля
10:33
На Иссык-Куле задержали троих врачей. Обвиняются в смерти пациентки
10:12
Власти Кыргызстана ведут кампанию преследований против гражданского общества