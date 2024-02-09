Власти Кыргызстана ведут кампанию преследований против гражданского общества

Власти Кыргызстана ведут беспрецедентную кампанию преследований против гражданского общества страны. Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

В заявлении подчеркивается, что с 2021 года правительство республики все активнее пытается подавить инакомыслие и подорвать гарантии прав человека.

«Кампания правительства КР против гражданского общества — это не просто серия случайных, спорадических попыток отбиться от критики, она имеет стратегическую цель — задушить критику властей как таковую. Действия правительства копируют некоторые из самых репрессивных тактик, уже применявшихся в новейшей истории региона», — отметила исследователь Amnesty International по Центральной Азии Мейзи Вайхердинг.

Сейчас Кыргызстан стоит на перепутье. Сознательное использование правительством ограничительного законодательства рисует тревожное будущее как для гражданского общества целиком, так и для людей, которые наиболее подвержены риску и которым гражданское общество оказывает поддержку. Мейзи Вайхердинг

Как поясняется в заявлении, через три года после прихода к власти президент Садыр Жапаров возглавляет администрацию, которая ввела в действие ряд законодательных инициатив, политик и практик, направленных на подавление критических голосов и ограничение деятельности НКО, особенно тех, которые занимаются защитой прав человека или считаются ведущими политическую деятельность.

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Законопроект об «иностранных представителях» и поправки к существующим положениям о НКО, внесенные в октябре 2023-го, имитируют печально известный российский закон об «иностранных агентах». В случае принятия они серьезно ограничат способность организаций гражданского общества работать свободно и эффективно, нарушат международные обязательства КР в области прав человека и лишат наиболее маргинализированные слои населения доступа к услугам, который государство в настоящее время не способно предоставлять.

Чрезмерно широкие и двусмысленные формулировки нового законопроекта предоставляют властям исключительные произвольные полномочия преследовать НКО за их законную деятельность. Особую тревогу вызывают введение новых составов уголовных преступлений и суровое наказание для активистов гражданского общества.

Как подчеркивает организация, право на мирные собрания также серьезно подорвано с марта 2022 года из-за полного запрета протестов в центральных частях городов и введенных судом ограничений, направленных против собраний, критикующих политику государства. Первоначально преподнесенные как временная мера по предотвращению «потенциальных массовых беспорядков» в контексте войны России против Украины, эти ненужные и непропорциональные ограничения в конечном итоге продлены до конца марта 2024-го.

Свобода СМИ под угрозой, о чем свидетельствует новый законопроект, регулирующий их деятельность и представленный в мае прошлого года.

Он расширяет государственный контроль над онлайн-ресурсами и ограничивает контент на основе расплывчатых терминов, касающихся «нравственности» и «здоровья» населения.

Независимость судебной власти также под угрозой, о чем свидетельствует закон, принятый в сентябре 2023-го, который позволяет главе государства отменять решения Конституционного суда, основываясь на субъективных понятиях о «моральных и нравственных ценностях».

Amnesty International призывает правительство Кыргызстана пересмотреть предлагаемое ограничительное законодательство и отменить действующие неоправданно репрессивные законы.

Властям следует вести содержательный диалог с гражданским обществом и выполнять свои международные обязательства в области прав человека. Они должны создавать среду, в которой права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций защищаются и уважаются.

«Процветающее гражданское общество, способное действовать свободно и без страха, является бесценным и незаменимым ресурсом для любого государства, особенно в условиях экономического и климатического кризиса, и гражданское общество КР уже давно зарекомендовало себя в качестве такового. Пришло время правительству перестать зажимать будущее страны в тиски, принять конструктивную критику и свободу выражения мнений, а также наметить курс, который уважает достоинство и права всех», — добавила Мейзи Вайхердинг.