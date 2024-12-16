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Власть

Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина

Фото из интернета. Акылбек Жапаров

Сегодня, 16 декабря, глава кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина. Об этом сообщили источники. 

Известно, что Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию. 

Пока не известно, кто станет следующим главой кабинета министров. 

Отметим, Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021-го стал председателем кабмина и руководил администрацией президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314277/
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