Сегодня, 16 декабря, глава кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина. Об этом сообщили источники.

Известно, что Акылбек Жапаров написал заявление по собственному желанию.

Пока не известно, кто станет следующим главой кабинета министров.

Отметим, Акылбек Жапаров с 1 июня по 12 октября 2021 года был заместителем председателя кабинета министров. Совмещал должность с руководством Министерством экономики и финансов. С 13 октября 2021-го стал председателем кабмина и руководил администрацией президента.