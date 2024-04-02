Закон об иноагентах. Садыр Жапаров обещает, что никакого преследования не будет

Президент обещает, что никакого преследования после подписания закона об «иностранных представителях» (аналог иноагента в российском законодательстве), официально известного как проект закона «О внесении изменений в Закон «О некоммерческих организациях», не будет. Садыр Жапаров разместил пост на своей стене в Facebook.

«Я подписал закон, представляющий интерес для общественности, неправительственных организаций и их зарубежных партнеров. Ранее ко мне обращались неправительственные организации и их зарубежные партнеры, которые просили не подписывать этот документ. Почему? Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались, никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях. Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде», — написал он.

По словам главы государства, возникает вопрос, почему иностранные доноры выступают против этого закона?

«Наши неправительственные организации их обманывают. Они распространяют ложную информацию, говоря: «Нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства». И доноры поверили. Именно поэтому они просят меня не подписывать этот документ.

Вы на протяжении 30 лет работаете с иностранными донорами, и вас никто не преследовал за то, что вы брали какие-то суммы. Сейчас что ли начнем это делать? Я, как президент, гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках», — отметил он.

Если можете, то получайте не миллионы, а миллиарды. Это пойдет только на пользу нашей республике. Мы просто хотим показать все открыто, чтобы все работали на равных условиях. Тогда и иностранные доноры смогут видеть, какая сумма и на какие проекты была использована. И они не будут обмануты. Садыр Жапаров

«До этого вы обманывали их, говоря, что организовывали круглые столы, потратили деньги на тренинги и реализацию проектов. При этом средства были использованы в ваших личных интересах.

Если скажете, что это неправда, то я могу доказать. Почему неправительственные организации в развитых западных странах регистрируются в Министерстве юстиции, Налоговой службе, открывают счет в банке и не делают того же, когда приходят к нам? Или мы второсортная республика? Нет, это не так. Мы больше не допустим подобных сомнительных действий», — написал он.