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В Бишкеке задержаны иностранцы. Готовили покушение на руководство Кыргызстана

Задержаны граждане Азербайджана, являющиеся членами транснациональной ОПГ. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в поле зрения органов национальной безопасности Кыргызстана попали пять иностранцев: В.М.Алиев, С.А.Багхиров, М.О.Асгаров, М.С.Бехбудров и З.И.Маммадов.

По полученным оперативным данным, М.О.Асгаров в криминальном мире имеет статус «бродяги». «Чтобы укрепить криминальную среду и распространить воровскую идеологию, а также повысить свой статус, прибыл со своими подельниками в Кыргызстан для организации покушения на руководство страны в связи с проводимой государством политики активной борьбы против ОПГ, влияние которой отразилось на всем постсоветском пространстве», — отметили в ГКНБ

Преступные планы возникли на фоне проводимых ГКНБ КР мероприятий по массовому отречению от преступной идеологии и поддержания в дальнейшем государственной политики среди арестантов, заключенных и лиц находящихся на свободе, что вызывало недовольство среди зарубежных криминальных лидеров.

22 марта мужчин задержали. Ведутся следственные мероприятия для привлечения их к ответственности согласно законодательству КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289673/
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