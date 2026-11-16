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24.kg

Сотни тысяч людей вышли на акцию в Праге за независимость общественных СМИ

21:42, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

На митинг, прошедший 15 ноября в пражском парке Летна, вышли сотни тысяч человек, пишет Meduza.

Протестующие требуют, чтобы правительство отказалось от предложенного в октябре плана, согласно которому общественные радио- и телевещатели будут финансироваться из госбюджета — вместо регулярных сборов с физических лиц, домохозяйств и предприятий, как сейчас. 

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Акцию организовало движение «Миллион мгновений за демократию». По его оценкам, митинг собрал более 350 тысяч человек и стал крупнейшим в новейшей истории Чехии.

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