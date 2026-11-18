В Кара-Суу Ошской области торговцы центрального рынка «Туратали» собрались возле здания районной государственной администрации с требованием снизить арендную плату. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ошской области.

По данным милиции, 18 ноября предприниматели пришли к зданию райадминистрации и озвучили свои предложения относительно стоимости аренды торговых мест.

Факт зарегистрирован в Кара-Суйском РОВД, начата доследственная проверка.

В милиции сообщили, что требования торговцев переданы соответствующим руководителям. В настоящее время рассматриваются предложения по урегулированию ситуации.

По информации администрации рынка, обращения предпринимателей будут изучены, после чего планируется принять решение.

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На месте собрания сотрудники Кара-Суйского РОВД провели с гражданами разъяснительную работу о необходимости соблюдения общественного порядка.

Напомним, ранее торговцы Кара-Суйского рынка уже выражали недовольство условиями аренды после передачи торгового комплекса в ведение государственного предприятия «Кыял», подведомственного управлению делами президента.

В октябре предприниматели жаловались на возможное повышение ежемесячной арендной платы с 3 тысяч 300 до 12 тысяч сомов.

Тогда представители управления делами президента провели встречу с торговцами, а местные власти сообщали о сохранении прежних арендных ставок.

Однако 18 ноября предприниматели вновь вышли к районной администрации с требованием пересмотреть стоимость аренды.

В УВД Ошской области призвали граждан не распространять непроверенную информацию и пользоваться официальными источниками.