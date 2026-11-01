Массовые протесты и демонстрации молодежи охватили сразу несколько стран Европы.

Во Франции, Германии, Италии и Португалии прошли многочисленные акции против роста стоимости жизни, недоступного жилья и сокращения социальных расходов. Часть акций завершилась столкновениями с полицией.

❮ ❯ ✏️ Edit 3/5 Массовые протесты и демонстрации молодежи охватили сразу несколько стран Европы

Читайте по теме Кризис в Польше. Президент обвинил премьера в попытке госпереворота

Во Франции протесты проходят уже несколько выходных подряд. По разным оценкам, на улицы выходили от 410 тысяч до 800 тысяч человек. Власти задействовали до 70 тысяч полицейских, включая спецназ жандармерии.

Протестующие требуют улучшения условий обучения, высказывают недовольство социально-экономической ситуацией и ростом стоимости жизни. Часть шествий сопровождалась погромами, столкновениями и задержаниями.

В Германии 31 октября и 1 ноября молодежные акции, организованные движением «Поколение Z регулирует!» / Gen Z regelt), прошли более чем в 30 городах, собрав свыше 160 тысяч участников. Демонстрации прошли в Берлине, Гамбурге, Штутгарте, Эрфурте, Ганновере.

Требования: улучшение образования, доступное жилье, защита окружающей среды, сокращение гонки вооружений, прекращение урезания социальных выслуг и критика политики властей.

В Италии на фоне общего недовольства бюджетной политикой и сокращением социальных расходов в пользу военных нужд прошли массовые акции, собравшие, по данным организаторов, более 1 миллиона человек. В Милане и других городах власти усилили присутствие сил правопорядка и вводят подразделения военнослужащих для поддержания порядка после случаев погромов.

Протесты против роста стоимости жизни, цен на топливо, дефицита доступного жилья и сокращения социальных расходов также затронули Бельгию и Португалию, а в Польше прошли митинги у стен Конституционного трибунала из-за внутреннего политического конфликта.