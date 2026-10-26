Во Франции учредили литературную премию за книги, написанные с помощью ИИ

Для произведений, написанных человеком совместно с искусственным интеллектом, во Франции теперь будет специальная литературная премия — Prix Pascal, сообщает DW.

Премию назвали в честь французского математика, философа и писателя Блеза Паскаля, создавшего одну из первых механических счетных машин.

Участвовать в конкурсе могут авторы из любой страны. Произведение должно быть написано на французском языке и ранее нигде не публиковаться. Кроме того, конкурсная рукопись должна предлагать оригинальный подход к решению социальных, этических или экологических проблем. Участникам предлагают не ограничивать себя в экспериментах — например, отказаться от фиксированного порядка страниц, стирать границы между автором и читателем, изобретать новые формы.

Способ создания произведения необходимо описать в техническом отчете настолько подробно, чтобы другой автор мог воспроизвести и развить этот подход. При этом организаторы подчеркивают роль человека: жюри будет оценивать выбранную форму, заданные им ограничения и то, как он организовал материал.

Заявки принимают до 30 ноября. Из поступивших произведений отберут 10 финалистов, победителя объявят в начале декабря.

Новая премия появилась на фоне скандала, связанного с ИИ и литературой. Канадского писателя гаитянского происхождения Телисона Орельена, номинированного на Гонкуровскую премию, заподозрили в использовании ИИ при написании романа. Книгу исключили из списка претендентов на премию, а канадское издательство Les Editions du Boreal объявило о прекращении сотрудничества с Орельеном.