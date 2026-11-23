В Чолпон-Ате вода, сбрасываемая на территории зоны отдыха «Каганат» в озеро Иссык-Куль, оказалась термальной. Нарушений при ее сбросе не выявили. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Проверку провели сотрудники Иссык-Кульского регионального управления службы экологического и технического надзора после публикации видео в интернете.

Блок YouTube

По данным ведомства, сброс термальной воды осуществляется на основании разрешительных документов. Ранее специалисты также взяли пробы для лабораторного исследования.

Согласно результатам анализа, химический состав воды соответствует установленным требованиям. В министерстве заявили, что нарушений природоохранного законодательства при сбросе воды не обнаружено.