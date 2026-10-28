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24.kg

В Жогорку Кенеше подняли вопрос диагностики рака у женщин в колониях

14:30, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Нилуфар Алимжанова призвала провести обследования женщин на онкологические заболевания в учреждениях исполнения наказаний. Об этом она заявила на заседании парламента, где рассматривался во втором чтении законопроект об изменениях в работе пенитенциарной системы.

По словам депутата, октябрь считается месяцем борьбы с раком молочной железы. Она поинтересовалась, проходят ли женщины, содержащиеся в закрытых учреждениях, обследования на онкологические заболевания.

Алимжанова рассказала, что во второй колонии видела женщину с раком четвертой стадии, и выразила обеспокоенность доступностью медицинской помощи для осужденных.

Первый заместитель министра здравоохранения Тилек Мамадалиев пояснил, что медицинские работники учреждений исполнения наказаний не входят в систему Минздрава. По его словам, если Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) обратится с соответствующим диагнозом или запросом, министерство окажет необходимую помощь.

Депутат отметила, что проблема медицинского обслуживания в закрытых учреждениях требует особого внимания. По ее словам, там не хватает врачей, которые могли бы оказывать помощь женщинам и детям.

«Симптомов нет, рак диагностируют как вторую или третью стадию после обращения», — сказала Алимжанова. Она предложила организовать обследования до окончания октября и призвала создать необходимые условия для сохранения здоровья осужденных.

Заместитель председателя ГСИН Нурлан Сарчаев сообщил, что во второй колонии действует больница медицинского управления. По его данным, из 429 осужденных 346 переведены в государственные больницы Минздрава. Кроме того, у ГСИН заключены договоры с поликлиникой № 6 и Чуйской областной больницей.

«В системе ГСИН есть 68 человек с инвалидностью. Два раза в год проводим исследования», — добавил Сарчаев.

 

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