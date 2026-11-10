Труженики в неволе. Как для заключенных создают рабочие места

Государственная служба исполнения наказаний создает рабочие места для осужденных, открывая в исправительных учреждениях различные производства. Здесь шьют одежду и национальные ак калпаки, собирают мебель, выпекают хлеб, изготавливают печи и строительные материалы. В цехах работают люди, которые осваивают новую профессию во время отбывания наказания.

Они получают зарплату и могут помогать семьям. Для многих это возможность получить опыт и подготовиться к жизни после освобождения.

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От одного производства — к десяткам

В колонии № 27 работают мебельный и сварочный цеха, пекарня, швейное производство. В скором времени планируют запустить бетонный завод. В учреждении содержатся более тысячи осужденных, около пятисот из них уже обеспечены работой.

По словам начальника колонии Мирбека Шаршенбекова, в ближайшее время планируется открыть еще несколько производственных участков. Глава исправительного учреждения рассказал, что это позволит трудоустроить практически всех, кто может работать. В 2025 году на территории учреждения работало только одно предприятие, сейчас их уже восемь.

«Если мы откроем еще два цеха, то, даст бог, обеспечим работой сто процентов осужденных. Здесь нужно учитывать, что людей пенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья не может работать, мы не привлекаем. Остальных планируем трудоустроить до конца года», — поделился он.

Как отметил Шаршенбеков, расширение производства стало возможным благодаря изменению подхода к организации работы внутри учреждения — с «блатной идеей» покончили, все осужденные теперь равны.

«Сейчас открылись несколько участков, и сами осужденные хотят туда попасть. Многие говорят, что после освобождения хотели бы продолжить работать в этой сфере и обеспечивать свои семьи», — отметил он.

Работа в колонии — дело добровольное. Осужденные приходят на производство по собственному желанию.

Зарплату перечисляют через банк. Для каждого работника открывают счет и выдают карту. Ее можно передать родственникам по доверенности, чтобы семья могла распоряжаться заработанными средствами. Другой вариант — копить деньги на счете до выхода на свободу.

Организацией производства и реализацией продукции, выпускаемой в исправительных учреждениях, занимается государственное предприятие «Келечек» при ГСИН. Если в 2025 году у предприятия было семь-восемь производственных участков, то в 2026 году их число выросло почти до тридцати. На этих площадках работают более полутора тысяч осужденных.

Сколько зарабатывают заключенные?

За каждым производством в исправительных учреждениях стоят инвесторы — предприниматели вкладывают средства в оборудование и организацию работы.

Как рассказал заместитель начальника управления материально-технического обеспечения и развития производства ГСИН Майрамбек Исаев, с октября 2025 года служба планомерно занимается привлечением бизнесменов.

Предприниматели, желающие открыть производство, обращаются в центральный аппарат ГСИН. Там проводят предварительные переговоры, обсуждают направление деятельности, необходимое оборудование и возможности его установки. Определяют, сколько осужденных можно привлечь к работе и какая подготовка им нужна.

По словам Исаева, размер заработной платы инвестор определяет в ходе переговоров с учетом средней оплаты труда.

В основном на производствах используют сдельную систему — осужденный получает деньги в зависимости от количества изготовленной продукции.

Один из примеров такого сотрудничества — производство отопительных печей в колонии № 27. Предприниматель Союзбек Жамгырбеков рассказал, что цех работает около года. Здесь изготавливают несколько видов печей — от обычных моделей на угле до комбинированных, работающих на угле и электричестве.

«Есть и «умные» печи. В них установлены компьютер, вентилятор и датчики. Если загрузить уголь, такая печь может обогревать дом целый день», — рассказал предприниматель.

В зависимости от модели печи стоят от 20 тысяч до 100 тысяч сомов. Производство выпускает примерно 10-15 изделий в день, а готовую продукцию отправляют на продажу по всему Кыргызстану. Сейчас спрос особенно высокий.

«Спрос есть. Сейчас сезон, и все, что выпускаем, сразу продается», — отметил Жамгырбеков.

Работают в колониях и мебельные цеха. Производство запущено в учреждениях № 1 и 27.

В колонии № 1 предприятие организовал предприниматель Эрмек Турумбеков. Мужчина рассказал, что сам выступает технологом и дизайнером, а осужденных обучают работе с материалами и сборке изделий.

«За полгода ребята уже достаточно научились и сейчас готовы производить больше продукции», — рассказал он.

Работа начинается с образца. Заказчик предоставляет модель, а мастера объясняют, как ее изготовить. Всего на фабрике трудятся около 50 рабочих.

«Люди видят и удивляются. У нас тоже можно делать такие вещи — стулья, столы, кровати. Качество не хуже, чем у мебели, которую мы раньше видели в рекламе», — поделился предприниматель.

По его словам, некоторые осужденные осваивают направление довольно быстро.

Вместе с тем в колонии планируют развивать выпуск и мягкой мебели. Для этого строят отдельное здание площадью около 1,2 тысячи квадратных метров. Там намерены собирать изделия более дорогого сегмента, подчеркнул Турумбеков.

В мебельном цехе учреждения № 27 арестанты изготавливают столы, стулья и другую мебель. Рабочий Эрмек (имя изменено) поделился, что до того, как оказаться в тюрьме, он занимался ремонтом, и на обучение ремеслу ему понадобилось не более полутора месяцев.

«Рабочее время — восемь часов. Зарплата у нас сдельная. Выходит от 8 до 25 тысяч сомов, может доходить и до 30 тысяч, а иногда больше», — рассказал он.

Полученные деньги мужчина в основном отправляет домой — в учреждении заключенных обеспечивают питанием и необходимыми условиями.

«Сначала мы изготавливали более простые изделия, например столики для кафе. Постепенно перешли к сложной работе. Сейчас делаем стулья в итальянском, турецком и китайском стилях, столы, одно- и двухъярусные кровати. Выпускаем мебель по заказам», — отметил Эрмек.

Заключенные шьют для СНГ

В исправительном учреждении № 27 работают несколько швейных цехов. Здесь производят женскую и мужскую одежду, а также национальные ак калпаки. Один из цехов открыл предприниматель Руслан Чойбеков, работающий в швейной отрасли более двадцати лет.

Производство в колонии запустили около четырех месяцев назад. За это время осужденных обучили работе на оборудовании. Сейчас предприятие выпускает от 10 до 15 тысяч изделий в месяц. Готовую продукцию отправляют на экспорт. При этом в целом рынок сбыта компании охватывает страны СНГ.

В цехе работают около 150 человек, из них 102 осужденных официально трудоустроены. Они шьют преимущественно женские брюки, комплекты и рубашки. Работники трудятся шесть дней в неделю с восьми утра до восьми вечера. Выходной — пятница.

«Если оценивать по десятибалльной шкале, они работают на девять-десять баллов», — рассказал Чойбеков.

Он добавил, что готов трудоустраивать заключенных и после их освобождения.

«Наши двери для них всегда открыты. Если они выйдут, мы готовы обеспечить их работой и на свободе. Благодаря им наше производство растет», — отметил мужчина.

При этом он признался, что сначала сомневался, получится ли организовать полноценное производство в исправительном учреждении. Однако осужденные быстро освоили работу и теперь справляются с ней на высоком уровне.

В цехе по изготовлению ак калпаков работает заключенный Айбек (имя изменено). До этого он трудился в швейном производстве.

Рабочий озвучил, что процесс изготовления национального кыргызского головного убора включает несколько этапов. Сначала из рулонов материала делают выкройку, после на вышивальной машине наносят узоры. После этого детали собирают — часть работы выполняют вручную, часть на швейных машинах. Готовую продукцию отправляют заказчикам.

Айбек научился всему на производстве примерно за три-четыре месяца. Сейчас он сам выполняет обязанности технолога и обучает молодых работников.

За неделю отсюда отправляется примерно 1 тысяча — 1,5 тысячи ак калпаков. Зарплату мужчина копит. До освобождения, по его словам, остается менее года.

От хлеба до урожая: работа в пекарне и теплице

Производства в исправительных учреждениях не ограничиваются крупными цехами. Осужденные также работают в пекарне и теплице.

В исправительном учреждении № 27 действует пекарня. Один из работников — старший пекарь и технолог Валерий (имя изменено) рассказал, что самостоятельно освоил профессию и трудится здесь уже девять лет. Он отвечает за весь процесс изготовления хлеба.

По словам мужчины, работа помогает легче переносить заключение, а заработок позволяет поддерживать семью.

« Без работы тяжелее, скучно. Всякие плохие мысли начинают появляться, а когда работаешь, как-то отвлекаешься. И зарплату платят, сам себя обеспечиваешь

Часть заработка пекарь каждый месяц отправляет семье, другую часть направляет на погашение иска. У мужчины двое детей. Освободиться он рассчитывает весной.

«С коллегами у нас все отлично. Ребята дружные, между собой помогаем друг другу», — добавил он.

А вот в колонии № 1 осужденные занимаются выращиванием овощей и зелени. Для этого здесь оборудовали теплицу площадью около 300 квадратных метров. За посадками ухаживают трое человек, в том числе осужденный Бакыт (имя изменено). По образованию он — агроном.

В теплице выращивают помидоры, огурцы, зелень, перец и баклажаны. Первый урожай составил около ста килограммов, рассказал заключенный. Собранную продукцию передали в столовую учреждения. Следующий урожай ожидают в январе.

До освобождения Бакыту предстоит провести в учреждении еще около четырех лет.

«Мы посадили около 500 саженцев. Каждый день ухаживаем за растениями, поливаем, пропалываем и поддерживаем чистоту и порядок в теплице», — рассказал он.

Работа агрономом позволяет ему заниматься привычным делом и получать практический опыт.

После колонии людям непросто возвращаться к обычной жизни и становиться полноценной частью общества. Поэтому предприятия в учреждениях помогают не просто занять работой осужденных на время отбывания наказания, но и подготовить их к жизни после освобождения.