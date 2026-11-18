Из-за бюрократических процедур Кыргызстан не может приобрести линейный ускоритель для лучевой терапии, необходимый южным регионам страны. Сейчас пациентов со всей республики обслуживают два аппарата в Бишкеке, которые не справляются с нагрузкой. Об этом заявила депутат Мавлюда Калбердиева на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, потребность в лучевой терапии на юге страны особенно высокая. Из-за отсутствия необходимого оборудования пациенты вынуждены приезжать в столицу, однако и здесь аппараты периодически выходят из строя. В таких случаях ожидание лечения затягивается, а некоторым пациентам, которым негде остановиться, приходится ночевать в аэропорту или на вокзалах.

Депутат отметила, что в среднем один аппарат лучевой терапии необходим на 400–500 тысяч человек. При этом в Кыргызстане, где население составляет около 7,5 миллиона человек, работают всего два таких аппарата.

«Мы договаривались с Австрией о приобретении линейного ускорителя для Оша, чтобы открыть там лучевую терапию. Но сотрудники Министерства финансов ссылаются на какие-то условия по двум процентам и не дают согласия», — заявила Мавлюда Калбердиева.

Она добавила, что для установки линейного ускорителя необходимо построить специальный бункер, стоимость которого составляет около 2,5 миллиона долларов. По словам депутата, строительство такого объекта необходимо.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев заявил, что позиция Министерства финансов обоснована, поскольку доля гранта в льготном кредите должна составлять не менее 35 процентов, тогда как в предложенном варианте она составляет 33 процента. При этом он пообещал решить вопрос своим распоряжением.

Министр здравоохранения Дамирбек Осмонов сообщил, что ведомство достигло договоренности с Исламским банком развития по проекту приобретения двух аппаратов лучевой терапии. Кроме того, один аппарат будет поставлен из Китая в виде гранта.

Однако Мавлюда Калбердиева отметила, что поставку оборудования через Исламский банк развития ожидают к 2030 году. Она призвала ускорить решение вопроса, поскольку он напрямую касается доступности лечения для онкологических пациентов.

В Кыргызстане зарегистрировано более 35 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно выявляют от 5,5 до 6 тысяч новых случаев рака. По данным медиков, многие пациенты обращаются к врачам уже на поздних стадиях заболевания, когда лечение осложняется.

Линейный ускоритель — медицинский аппарат для лучевой терапии, который направляет высокоэнергетическое излучение на опухоль, уничтожая раковые клетки и минимизируя повреждение окружающих здоровых тканей. Его используют для лечения различных онкологических заболеваний. По словам экс-министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, один такой аппарат стоит около 4 миллионов долларов.