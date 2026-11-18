Пациенты онкоцентра вынуждены платить 25 тысяч сомов за один курс лечения, заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Бурул Аманова.

По словам депутата, один курс лечения в онкологическом центре обходится пациентам примерно в 25 тысяч сомов. При этом необходимые препараты для химиотерапии есть не всегда.

Аманова отметила, что к ней обращаются граждане с жалобами на отсутствие лекарств и просят Министерство здравоохранения обеспечить пациентов необходимыми препаратами бесплатно.

Депутат призвала Минздрав обратить внимание на проблему и принять меры для обеспечения онкологических больных бесплатными лекарствами.