Пациенты онкоцентра вынуждены платить 25 тысяч сомов за один курс лечения
Пациенты онкоцентра вынуждены платить 25 тысяч сомов за один курс лечения, заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Бурул Аманова.
По словам депутата, один курс лечения в онкологическом центре обходится пациентам примерно в 25 тысяч сомов. При этом необходимые препараты для химиотерапии есть не всегда.
Аманова отметила, что к ней обращаются граждане с жалобами на отсутствие лекарств и просят Министерство здравоохранения обеспечить пациентов необходимыми препаратами бесплатно.
Депутат призвала Минздрав обратить внимание на проблему и принять меры для обеспечения онкологических больных бесплатными лекарствами.