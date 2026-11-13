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24.kg

В 2026 году из России в Кыргызстан передали 295 осужденных граждан

12:36, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В 2026 году из России в Кыргызстан для дальнейшего отбывания наказания передали 295 граждан. Такие данные по состоянию на 12 ноября привела 24.kg Генеральная прокуратура КР.

По информации ведомства, в последние годы число переданных на родину осужденных значительно выросло. Если в 2021 году из России вернули 66 человек, то в 2022 году — 54, в 2023-м — 79, в 2024-м — 128, а в 2025 году — 237 человек.

Таким образом, показатель за неполный 2026 год уже превысил результат всего прошлого года и более чем в четыре раза — уровень 2021 года.

Кроме того, процедуры передачи еще 65 граждан Кыргызстана, осужденных российскими судами, уже завершены. Сейчас они ожидают этапирования на родину.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что каждый вопрос о передаче рассматривается индивидуально с учетом законодательства, международных договоров и обстоятельств конкретного дела.

По состоянию на 12 ноября ведомство отказало в передаче 52 осужденных. Из них 21 человек осужден за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, семеро — за преступления террористического характера, еще 24 — за другие преступления, в том числе убийство и похищение человека.

В Генеральной прокуратуре отметили, что возможность отбывать наказание в стране своего гражданства имеет гуманитарное значение: она позволяет осужденным сохранять связь с семьей и близкими, а также готовиться к возвращению в общество.

Для усиления этой работы в ближайшее время ожидается открытие представительства Генпрокуратуры Кыргызстана в России. Оно будет заниматься защитой прав и законных интересов кыргызстанцев в пределах предоставленных полномочий, взаимодействовать с российскими компетентными органами и содействовать рассмотрению обращений граждан.

Особое внимание планируется уделять правам кыргызстанцев, находящихся в местах лишения свободы, и вопросам их передачи на родину для дальнейшего отбывания наказания.

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