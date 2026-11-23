По обращениям к президенту одобрен перевод 13 осужденных кыргызстанцев из тюрем зарубежных стран. Об этом сообщил генеральный прокурор Малик Бектурганов на республиканском совещании.

По его словам, в Генпрокуратуру поступило 21 обращение. По 13 приняты положительные решения, четырем заявителям отказали.

«При рассмотрении таких вопросов нужно учитывать международные конвенции. После перевода в другую страну положение осужденного не должно ухудшиться», — сказал генпрокурор.