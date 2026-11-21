В Бишкеке строят пансион для родителей детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Объект площадью 3,5 тысячи квадратных метров расположен на территории Национального центра охраны материнства и детства.

Пансион будет рассчитан на 70 мест. В нем предусмотрены 14 двухместных номеров, 4 служебных кабинета, конференц-зал, спортивный зал, столовая, прачечная, санитарные комнаты, складские помещения и молельная комната.

Финансирование осуществляется за счет средств стабилизационного фонда президента.