После травмы в колонии осужденный не может ходить. Мать боится за его здоровье
Мать осужденного Марса Джелышпаева опасается, что после выписки из больницы сын не получит необходимого ухода. По ее словам, мужчина получил тяжелую травму позвоночника во время погрузки мебели в колонии, перенес операцию и не может самостоятельно передвигаться.
Как рассказала женщина 24.kg, семья получила медицинское заключение Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызстана. В документе от 27 октября указано, что состояние Джелышпаева оценивается как тяжелое.
При поступлении у него диагностировали компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка со стенозом позвоночного канала и нарушением функций спинного мозга. Также врачи зафиксировали нижнюю параплегию — паралич обеих нижних конечностей.
В заключении говорится, что пациенту проводят оперативное и консервативное лечение. В дальнейшем ему необходимы реабилитация и постоянный уход. Врачи также предупредили о возможной полной утрате трудоспособности с установлением инвалидности.
По словам Миры Джелышпаевой, 14 октября на ее сына упал груз, когда он участвовал в погрузке мебели на государственном предприятии «Келечек».
На следующий день ему сделали операцию в Национальном госпитале. Семья не знает, куда его направят после выписки.
«Он не может самостоятельно переворачиваться, ему нужны капельницы, массаж и постоянный уход. Я не знаю, как все это будет организовано, если его отправят обратно в колонию. Больше всего я боюсь, что там не смогут обеспечить ему полноценное лечение», — рассказала женщина.
Мать осужденного также сообщила, что столкнулась с трудностями при оформлении доверенности, чтобы представлять интересы сына во всех судебных органах. Как она отметила, в колонии ей объяснили, что он должен лично поставить подпись, хотя состояние здоровья не позволяет ему самостоятельно приехать.
Кроме того, семья беспокоится о подготовке документов к условно-досрочному освобождению, которое, по словам матери, ожидается 6 ноября.
СправкаМарс Джелышпаев отбывает 13-летний срок лишения свободы по статье 130 Уголовного кодекса. Его осудили в июне 2018 года.
В Государственной службе исполнения наказаний сообщили 24.kg, что по факту произошедшего проводится проверка.
«По данному факту проводится соответствующая проверка, по результатам которой будет дана оценка обстоятельствам произошедшего», — сообщили в ведомстве.
В ГСИН добавили, что подготовка документов и рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении будут проходить в установленном законом порядке и предусмотренные сроки.