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24.kg

После травмы в колонии осужденный не может ходить. Мать боится за его здоровье

12:29, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Мать осужденного Марса Джелышпаева опасается, что после выписки из больницы сын не получит необходимого ухода. По ее словам, мужчина получил тяжелую травму позвоночника во время погрузки мебели в колонии, перенес операцию и не может самостоятельно передвигаться.

Как рассказала женщина 24.kg, семья получила медицинское заключение Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызстана. В документе от 27 октября указано, что состояние Джелышпаева оценивается как тяжелое.

При поступлении у него диагностировали компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка со стенозом позвоночного канала и нарушением функций спинного мозга. Также врачи зафиксировали нижнюю параплегию — паралич обеих нижних конечностей.

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В заключении говорится, что пациенту проводят оперативное и консервативное лечение. В дальнейшем ему необходимы реабилитация и постоянный уход. Врачи также предупредили о возможной полной утрате трудоспособности с установлением инвалидности.

По словам Миры Джелышпаевой, 14 октября на ее сына упал груз, когда он участвовал в погрузке мебели на государственном предприятии «Келечек».

На следующий день ему сделали операцию в Национальном госпитале. Семья не знает, куда его направят после выписки.

«Он не может самостоятельно переворачиваться, ему нужны капельницы, массаж и постоянный уход. Я не знаю, как все это будет организовано, если его отправят обратно в колонию. Больше всего я боюсь, что там не смогут обеспечить ему полноценное лечение», — рассказала женщина.

Мать осужденного также сообщила, что столкнулась с трудностями при оформлении доверенности, чтобы представлять интересы сына во всех судебных органах. Как она отметила, в колонии ей объяснили, что он должен лично поставить подпись, хотя состояние здоровья не позволяет ему самостоятельно приехать.

Кроме того, семья беспокоится о подготовке документов к условно-досрочному освобождению, которое, по словам матери, ожидается 6 ноября.

Справка

Марс Джелышпаев отбывает 13-летний срок лишения свободы по статье 130 Уголовного кодекса. Его осудили в июне 2018 года.

В Государственной службе исполнения наказаний сообщили 24.kg, что по факту произошедшего проводится проверка.

«По данному факту проводится соответствующая проверка, по результатам которой будет дана оценка обстоятельствам произошедшего», — сообщили в ведомстве.

В ГСИН добавили, что подготовка документов и рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении будут проходить в установленном законом порядке и предусмотренные сроки.

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