За десять месяцев 2026 года в Кыргызстане сдали 8 тысяч 150 индивидуальных домов общей площадью 1 миллион 115,6 тысячи квадратных метров. Объем введенных площадей увеличился на 3,8 процента, а инвестиции достигли 35,7 миллиарда сомов. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Столичный рынок и регионы-лидеры

Бишкек удерживает позиции главного центра индивидуального строительства, показав рост ввода жилья на 28,3 процента. В столице сдали 1 тысячу 985 домов общей площадью 337 тысяч квадратных метров. На это потратили 13,79 миллиарда сомов.

Баткенская область показала наиболее высокий среди регионов подъем на 34 процента с объемом инвестиций в 1,83 миллиарда сомов. Нарынская область увеличила показатель на 10,8 процента, а Ош — на 3,7 процента.

Спад по областям

В большинстве регионов строительная активность снизилась. Джалал-Абадская область сдала 202,2 тысячи квадратных метров жилья при инвестициях в 7,63 миллиарда сомов. Ошская область снизила ввод на 8,1 процента, а Чуйская — на 6,2 процента.

Самое серьезное падение сохраняется в Иссык-Кульской области — 20,5 процента и Таласской — 19,5 процента.

Сколько всего денег уходит в стройку

В Кыргызстане общий объем инвестиций в основной капитал за десять месяцев 2026 года достиг 422,9 миллиарда сомов. Вложения в строительство индивидуальных домов составили 35,7 миллиарда сомов, или 8,45 процента. Сравнение с сентябрем показало незначительное изменение доли частного сектора — месяцем ранее 8,5 процента.