В Чуйской области продолжаются рейдовые мероприятия, направленные на контроль за соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил безопасности на строительных объектах.

В рамках рейда Чуйское региональное управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства проверило следующие объекты:

многофункциональный комплекс высотой 12 этажей в жилмассиве «Кара-Жыгач»;

четырехэтажный жилой дом по адресу: село Байтик, улица Раимбекова, 26;

пятиэтажный жилой дом по адресу: село Беш-Кунгей, улица Ж.Сагындыка, 13.

В ходе проверок выявлены нарушения требований законодательства, строительных норм и правил безопасности при строительных работах.

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По итогам ответственным сторонам — ОсОО «СК «Моноблан», «Нур Глобал строй» и «БРК Байтик» — выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 635 тысяч сомов.

Минстрой напоминает о необходимости строгого соблюдения законодательства, градостроительных норм и требований технической безопасности в ходе строительных работ.