Штраф давно оплачен, но права не меняют. В «Тундук» признали проблему

В Кыргызстане граждане сталкиваются с проблемами при замене водительских удостоверений из-за старых штрафов, которые продолжают отображаться в государственных информационных системах даже после оплаты. О причинах подобных случаев рассказали представители государственных учреждений «Унаа» и «Кызмат» в эфире «Биринчи радио».

Один из слушателей сообщил, что в 2019 году получил штраф от органов лесного хозяйства и сразу его оплатил. Однако спустя несколько лет при попытке заменить водительское удостоверение выяснилось, что задолженность по-прежнему числится в системе.

По словам мужчины, у него сохранилась квитанция об оплате, но штраф продолжает отображаться в мобильном приложении «Тундук». Из-за этого он около года не может заменить водительское удостоверение.

Главный бизнес-аналитик государственного учреждения «Кызмат» Нуртенир Буржуев признал, что подобные ситуации встречаются часто.

Он пояснил, что сведения о штрафах поступают в «Тундук» автоматически из Единого реестра правонарушений.

При переносе архивных данных из старых информационных систем иногда возникают ошибки, из-за которых ранее оплаченные штрафы отображаются как неоплаченные.

По словам специалиста, в подобных случаях необходимо проверить сведения в государственной системе. Если факт оплаты подтвердится, ошибочную запись должны исправить.

Заместитель директора государственного центра «Унаа» Тилек Женишев уточнил, что гражданам с подобными проблемами можно обращаться в территориальные подразделения центра.

Во время эфира сообщили, что через приложение «Тундук» кыргызстанцы могут просматривать штрафы, поступающие из Единого реестра правонарушений и системы «Безопасный город», оплачивать их либо подавать заявления на обжалование.

Ранее уведомления о штрафах направляли гражданам по почте, однако теперь информация доступна в электронном формате.