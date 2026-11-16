USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Штраф давно оплачен, но права не меняют. В «Тундук» признали проблему

11:41, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане граждане сталкиваются с проблемами при замене водительских удостоверений из-за старых штрафов, которые продолжают отображаться в государственных информационных системах даже после оплаты. О причинах подобных случаев рассказали представители государственных учреждений «Унаа» и «Кызмат» в эфире «Биринчи радио».

Один из слушателей сообщил, что в 2019 году получил штраф от органов лесного хозяйства и сразу его оплатил. Однако спустя несколько лет при попытке заменить водительское удостоверение выяснилось, что задолженность по-прежнему числится в системе.

По словам мужчины, у него сохранилась квитанция об оплате, но штраф продолжает отображаться в мобильном приложении «Тундук». Из-за этого он около года не может заменить водительское удостоверение.

Главный бизнес-аналитик государственного учреждения «Кызмат» Нуртенир Буржуев признал, что подобные ситуации встречаются часто.

Он пояснил, что сведения о штрафах поступают в «Тундук» автоматически из Единого реестра правонарушений. 

При переносе архивных данных из старых информационных систем иногда возникают ошибки, из-за которых ранее оплаченные штрафы отображаются как неоплаченные.

По словам специалиста, в подобных случаях необходимо проверить сведения в государственной системе. Если факт оплаты подтвердится, ошибочную запись должны исправить.

Заместитель директора государственного центра «Унаа» Тилек Женишев уточнил, что гражданам с подобными проблемами можно обращаться в территориальные подразделения центра.

Во время эфира сообщили, что через приложение «Тундук» кыргызстанцы могут просматривать штрафы, поступающие из Единого реестра правонарушений и системы «Безопасный город», оплачивать их либо подавать заявления на обжалование.

Ранее уведомления о штрафах направляли гражданам по почте, однако теперь информация доступна в электронном формате.

Материалы по теме

В Кыргызстане 87 процентов автомобилей регистрируют онлайн через «Тундук»

После пожара: объект в центре Бишкека оштрафовали, стройку приостановили

Пенсия через «Тундук» и новые требования к стажу. Что изменится в 2027 году

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

Депутат потребовала отменить необоснованные штрафы водителям скорой помощи

За 2026 год точки общепита в Бишкеке оштрафовали на 14,3 миллиона сомов

В Ошской области гражданин привлечен к ответственности за незаконную охоту

Поцелуи, объятия и пошлые сообщения. За что хотят штрафовать кыргызстанцев

Более трети заявок на пособие «Балага сүйүнчү» поступило через «Түндүк»

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

ГКНБ: Пресечен канал ввоза контрабандных грузов в Джалал-Абадскую область

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с девятью автомобилями

 

В горах Кыргызстана ожидается сход лавин. Объявлено штормовое предупреждение

 

В Бишкеке задержали мужчину, обещавшего продать внедорожник в рассрочку

 

Золото под крышей чиновников. МВД раскрыло подробности схемы в Чаткале

 

В Бишкеке произошли два ДТП. Машина протаранила автобус

 

Общество

Памятники юга Кыргызстана претендуют на включение в список ЮНЕСКО

 

В Чикаго пройдет премьера фильма «Айтматов»

 

Окончил автошколу и не сдал на права за шесть месяцев — придется учиться снова

 

В Кыргызстане 87 процентов автомобилей регистрируют онлайн через «Тундук»

 

Водителям напомнили о замене бессрочных прав до конца 2026 года

 

Муфтият аккредитовал 36 туркомпаний для организации умры

 

Атака на Иран

Иран планирует покушение на Трампа, заявили в разведке Израиля

 

Определена дата встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне

 

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

Власть

«Надо просто мозги включать». Чолпон Джакупова о власти и будущем Кыргызстана

 

Комитет одобрил законопроект о запрете передачи лицензий на недра в залог

 

Продал машину 20 лет назад, а она до сих пор на учете. Что делать владельцам

 

Машины с номерами 10-го региона нельзя продавать. В «Унаа» объяснили исключения

 

В Кыргызстане 18 ноября пройдет пробное голосование

 

Отзыв мандата Айсаракан Абдибаевой. Что ответил ЖК на заявление юриста?

 

Ситуация вокруг Украины

Первый трехсторонний саммит США, РФ и КНР: тема Украины обсуждаться не будет

 

РФ и Украина готовы к «практическим компромиссам» для завершения войны — Кушнер

 

В Пентагоне заблокировали выдачу Украине лицензии на производство ракет Patriot

 

В ЕС определили состав делегации на переговорах с Россией по Украине

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18