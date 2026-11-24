При строительстве пансионата на Иссык-Куле выявили нарушения
Проведена внеплановая проверка строительства пансионата Uno-City в селе Бостери Иссык-Кульской области. Об этом сообщает Минстрой.
По его данным, строительные работы велись с отклонениями от утвержденной проектной документации.
Кроме того, на территории пансионата выявлено наличие смотровой площадки, возведенной без соответствующей проектной и разрешительной документации.
Заказчиком строительства является ОсОО «Шумкар Эстейт», подрядной организацией — ОсОО «Борсан Констракшн».
По выявленным нарушениям в отношении подрядной организации составлен протокол об административном правонарушении и вынесено предупреждение. По результатам проверки наложен штраф в 200 тысяч сомов.