Проведена внеплановая проверка строительства пансионата Uno-City в селе Бостери Иссык-Кульской области. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, строительные работы велись с отклонениями от утвержденной проектной документации.

Кроме того, на территории пансионата выявлено наличие смотровой площадки, возведенной без соответствующей проектной и разрешительной документации.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Фото Минстроя

Заказчиком строительства является ОсОО «Шумкар Эстейт», подрядной организацией — ОсОО «Борсан Констракшн».

По выявленным нарушениям в отношении подрядной организации составлен протокол об административном правонарушении и вынесено предупреждение. По результатам проверки наложен штраф в 200 тысяч сомов.