В Бишкеке активно продолжается строительство жилого комплекса «Кудайберген». Об этом сообщает Минстрой.

Напомним, что на протяжении нескольких лет строительство объектов компании «Доолот Курулуш» было приостановлено, в результате чего тысячи дольщиков не могли получить свои квартиры. В целях решения данной проблемы по поручению президента в феврале 2026 года 99 процентов доли фирмы были переданы дирекции по строительству при Минстрое и зарегистрированы в государственном реестре.

В результате 1 сентября строительство жилых комплексов «Кудайберген» и «Шопоков Эко Сити» было возобновлено.

На сегодня на территории жилого комплекса «Кудайберген» активно ведутся строительно-монтажные работы. В состав комплекса входят 10 домов общей численностью 34 блока. В настоящее время на строительной площадке задействовано более 220 строителей.

Так, в доме № 2 активно ведутся работы по возведению пятого этажа. В доме № 3 выполняются земляные работы по разработке котлована. В домах № 5 и 8 проводятся демонтаж старой опалубки и подготовка к дальнейшему продолжению строительства. В домах № 6, 7, 9 и 10 начаты работы по устройству фундаментов.

Минстрой на ежедневной основе осуществляет контроль за качеством выполняемых работ, соблюдением технологических требований, строительных норм и правил безопасности. Основная цель — обеспечить качественное завершение строительства и передать квартиры дольщикам, которые на протяжении многих лет ожидают получения своего жилья.