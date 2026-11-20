Проведена проверка строительства 16-этажного жилого комплекса в Бишкеке на улице Мичурина, 163.

Установлено, что на объекте, состоящем из трех блоков, осуществлялись продажа и реклама квартир до полного завершения строительства двух подземных этажей (уровень −2).

Согласно установленным требованиям, до завершения нулевого цикла, включая устройство фундамента и строительство подземной части здания, не допускаются продажа жилых помещений и привлечение средств граждан для долевого строительства.

По итогам проверки в отношении ОсОО «Монолит Строй» применены меры административного воздействия: наложен штраф в размере 200 тысяч сомов, а действие лицензии компании и строительные работы на объекте приостановлены до устранения нарушений.