В Кыргызстане увеличат налоговый вычет для работников. Что изменится

Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект об увеличении персонального налогового вычета. Если документ примут, с 2027 года работники смогут платить немного меньше подоходного налога, а к 2029-му размер вычета планируют увеличить с нынешних 650 до 2,5 тысячи сомов в месяц.

Что такое персональный налоговый вычет?

Это сумма, на которую уменьшается доход, облагаемый подоходным налогом. Иными словами, налог рассчитывают не со всей зарплаты, а с суммы за вычетом установленной льготы.

Например, если работник получает 30 тысяч сомов в месяц, то при действующем вычете в 650 сомов подоходный налог по ставке 10 процентов рассчитывается с 29 тысяч 350 сомов. После увеличения вычета до 2,5 тысячи сомов налог будут рассчитывать с 27 тысяч 500 сомов.

В таком случае ежемесячная экономия на подоходном налоге составит 185 сомов по сравнению с нынешним порядком. Это не дополнительная выплата от государства и не увеличение зарплаты на 2,5 тысячи сомов, а уменьшение суммы налога, которую работник должен оплатить.

Как предлагают изменить размер вычета?

Согласно законопроекту, увеличение будет проходить в три этапа:

с 1 января 2027 года — до 1 тысячи сомов в месяц;

с 1 января 2028 года — до 2 тысяч сомов;

с 1 января 2029 года — до 2,5 тысячи сомов.

При ставке подоходного налога 10 процентов экономия по сравнению с действующим вычетом составит 35 сомов в месяц в 2027-м, 135 сомов в 2028-м и 185 сомов в 2029-м. Расчет предполагает, что вычет применяется в полном объеме.

Кого коснутся изменения?

Инициатива касается персонального вычета по подоходному налогу. Практическая польза будет для работников, которые официально получают доходы, облагаемые этим налогом, и имеют право на применение вычета.

В справке-обосновании к законопроекту авторы указывают, что персональные вычеты и вычеты на иждивенцев не менялись с 2002 года. По их мнению, повышение позволит увеличить располагаемые доходы населения и поддержать внутренний спрос, поскольку часть сэкономленных средств граждане будут тратить на товары и услуги.