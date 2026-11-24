В Кыргызстане тестируют новую систему электронных счетов-фактур
Государственная налоговая служба Кыргызстана тестирует обновленную систему электронных счетов-фактур — ЭСФ 2.0. Пилотный проект стартовал в сентябре 2026 года. По данным ведомства, новая версия должна упростить оформление документов и сократить количество ошибок.
Систему объединили с «личным кабинетом» налогоплательщика. Для работы с электронными счетами-фактурами предпринимателям больше не понадобятся отдельные ключи доступа, логины и пароли.
Еще одно изменение — единый каталог товаров, работ и услуг. Раньше налогоплательщики самостоятельно составляли свои перечни, поэтому один и тот же товар в документах разных компаний мог называться по-разному. В новой системе используется общий каталог. Проверять заявки на добавление новых товаров помогают инструменты искусственного интеллекта.
Для предпринимателей на специальных налоговых режимах оформление счетов-фактур упростили: убрали лишние поля и функции. Для работающих на общем налоговом режиме сохранили все возможности системы.
В ЭСФ 2.0 также предусмотрели исправление ошибок в уже оформленных документах. Внести изменения можно с согласия контрагента. Если правки затрагивают налоговую базу, в отдельных случаях потребуется подтверждение территориального налогового органа.
Упростили и оформление поставок, за которые покупатель заплатил заранее. Счет-фактура на поставку будет одновременно подтверждать, что аванс отработан полностью или частично. Отдельные документы для этого больше не потребуются.
Складской учет в рамках пилотного проекта тестируют для четырех групп товаров:
- алкогольной продукции;
- табачной продукции;
- нефтепродуктов;
- товаров, подлежащих прослеживаемости в рамках соглашений с государствами — членами ЕАЭС.
По данным ГНС, эти инструменты помогут отслеживать движение товаров и выявлять налоговые риски.
Ведомство приглашает предпринимателей добровольно присоединиться к тестированию. Их замечания помогут выявить технические недочеты и доработать систему перед полноценным запуском.