Государственная налоговая служба Кыргызстана тестирует обновленную систему электронных счетов-фактур — ЭСФ 2.0. Пилотный проект стартовал в сентябре 2026 года. По данным ведомства, новая версия должна упростить оформление документов и сократить количество ошибок.

Систему объединили с «личным кабинетом» налогоплательщика. Для работы с электронными счетами-фактурами предпринимателям больше не понадобятся отдельные ключи доступа, логины и пароли.

Еще одно изменение — единый каталог товаров, работ и услуг. Раньше налогоплательщики самостоятельно составляли свои перечни, поэтому один и тот же товар в документах разных компаний мог называться по-разному. В новой системе используется общий каталог. Проверять заявки на добавление новых товаров помогают инструменты искусственного интеллекта.

Для предпринимателей на специальных налоговых режимах оформление счетов-фактур упростили: убрали лишние поля и функции. Для работающих на общем налоговом режиме сохранили все возможности системы.

В ЭСФ 2.0 также предусмотрели исправление ошибок в уже оформленных документах. Внести изменения можно с согласия контрагента. Если правки затрагивают налоговую базу, в отдельных случаях потребуется подтверждение территориального налогового органа.

Упростили и оформление поставок, за которые покупатель заплатил заранее. Счет-фактура на поставку будет одновременно подтверждать, что аванс отработан полностью или частично. Отдельные документы для этого больше не потребуются.

Складской учет в рамках пилотного проекта тестируют для четырех групп товаров:

алкогольной продукции;

табачной продукции;

нефтепродуктов;

товаров, подлежащих прослеживаемости в рамках соглашений с государствами — членами ЕАЭС.

По данным ГНС, эти инструменты помогут отслеживать движение товаров и выявлять налоговые риски.

Ведомство приглашает предпринимателей добровольно присоединиться к тестированию. Их замечания помогут выявить технические недочеты и доработать систему перед полноценным запуском.