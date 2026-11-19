Председатель Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Кыргызстане Абылкаиром Скаковым.

По данным ГНС, обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между налоговыми органами КР и РК. Особое внимание уделено обмену опытом в сфере налогового администрирования, внедрению цифровых технологий и совершенствованию налоговых процедур.

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Участники встречи отметили важность дальнейшего развития взаимодействия между налоговыми органами двух стран, в том числе путем рабочих консультаций и обмена практическим опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по обозначенным направлениям.