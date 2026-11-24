Государственная налоговая служба увеличила налоговые поступления за счет цифровизации, вывода бизнеса из тени и формирования налоговой культуры среди населения. Об этом на аппаратном совещании заявил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов, объясняя рост сборов.

Согласно презентации ведомства, доходы от налогов и страховых взносов составили 464 миллиарда 493 миллионов сомов, увеличившись на 19 процентов. Налоговые поступления достигли 371 миллиарда 485 миллионов сомов (+21 процент), страховые взносы — 93 миллиарда 7 миллионов сомов (+13 процентов).

Одним из факторов роста Алмамбет Шыкмаматов назвал цифровизацию. По его словам, налоговая служба старается не отставать от мировых тенденций, внедряет новые инструменты и благодаря этому способствует выходу бизнеса из тени.

Он считает, что в Кыргызстане создали достаточно льготные условия для предпринимателей. Глава ГНС предложил сравнить налоговую систему страны с другими постсоветскими государствами, отметив льготы по НДС, акцизам, импорту, налогу на прибыль и упрощение процедур.

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Глава ГНС подчеркнул, что налоговое законодательство необходимо адаптировать к современным условиям, но слишком частые изменения создают неудобства для бизнеса. Поэтому в ведомстве решили систематизировать внесение поправок в Налоговый кодекс и проводить их, как правило, раз в год, чтобы предприниматели могли работать в более стабильных условиях.

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Кроме того, в ГНС планируют создать отдельное управление по реформам. Оно будет анализировать налоговую систему и определять, в каких сферах необходимы льготы и изменения.

Отдельно глава службы отметил роль пропаганды и информационной работы в повышении налоговых поступлений. По его словам, разъяснение гражданам значения уплаты налогов постепенно формирует новое отношение к ним: люди начинают воспринимать налоги не как бремя, а как обязанность перед государством.

«Любовь к родине — это в том числе уплата налогов. Мы содержим Кыргызстан за счет налогов», — отметил Шыкмаматов, призвав журналистов активнее рассказывать о важности налогов.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, задача налоговой службы — усиливать контроль с помощью цифрового следа и аналитики, не создавая дополнительной нагрузки и не причиняя неудобств добросовестным налогоплательщикам.