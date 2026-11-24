В Кыргызстане планируют внедрить искусственный интеллект для проверки законопроектов, выявления противоречий в законодательстве и возможных коррупционных рисков. Такие меры предусмотрены проектом концепции правовой политики на 2027-2030 годы, вынесенным на общественное обсуждение.

Соответствующий проект указа президента предусматривает создание единой цифровой системы, которая охватит весь процесс подготовки нормативных правовых актов — от разработки инициативы и согласования с государственными органами до общественного обсуждения, принятия и последующей оценки эффективности.

Согласно документу, после технической оценки и апробации автоматизированные и интеллектуальные инструменты могут использоваться для выявления противоречий между законами, ошибок юридической техники, несоответствий между текстами документов на кыргызском и русском языках, а также типовых коррупционных рисков.

При этом результаты автоматизированной проверки должны подтверждаться уполномоченными специалистами. Искусственный интеллект не будет заменять юридическую экспертизу и ответственность должностных лиц.

Еще одно нововведение — создание так называемого правового калькулятора. Это цифровой инструмент, который поможет разработчикам законопроектов определить, имеет ли государственный орган полномочия принимать соответствующий документ, требуются ли анализ регулятивного воздействия, общественное обсуждение и обязательные экспертизы.

Также предлагается модернизировать портал общественного обсуждения нормативных актов. Государственные органы должны будут систематизировать поступившие предложения и публиковать мотивированные результаты их рассмотрения.

В документе отмечается, что сейчас нормотворческая деятельность нередко оценивается по количеству принятых документов, а не по тому, насколько эффективно они решают существующие проблемы.

В связи с этим предлагается изменить подход к разработке законодательства. Прежде чем готовить новый закон, государственные органы должны будут определить проблему, изучить возможные способы ее решения и оценить последствия предлагаемого регулирования.

После вступления нормативного акта в силу его фактические результаты планируется сопоставлять с первоначальными целями. По итогам такой проверки документ могут сохранить, изменить или отменить.

Отдельное внимание уделяется повышению квалификации государственных служащих. Для специалистов, занимающихся подготовкой законопроектов, предусматриваются обязательные онлайн-курсы с итоговым тестированием.

Кроме того, рассматривается возможность восстановления права министерств и других ведомств самостоятельно принимать нормативные правовые акты. Однако такое решение предлагается принимать только после оценки необходимости, полномочий и коррупционных рисков.

В случае утверждения концепции кабинет министров должен будет в течение двух месяцев разработать план ее реализации с оценкой необходимых финансовых, кадровых и технических ресурсов.

Министерству юстиции поручат контролировать выполнение мероприятий и ежегодно до 1 марта предоставлять правительству отчет о достигнутых результатах с последующим опубликованием.

Новая концепция рассчитана на 2027-2030 годы и должна заменить действующую программу правовой политики на 2023-2026 годы.