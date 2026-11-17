В Кыргызстане водителей и пассажиров могут начать штрафовать на 10 тысяч сомов за агрессивные разборки на дорогах. Если водитель повторно совершит такое нарушение в течение года, его могут лишить права управления автомобилем на шесть месяцев.

Комитет Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку и борьбе с преступностью одобрил концепцию соответствующего законопроекта в первом чтении. Обсуждение инициативы прошло напряженно, депутаты долго спорили о необходимости введения новой нормы.

Инициатором законопроекта выступил депутат Бактыяр Калпаев. Он предлагает дополнить Кодекс о правонарушениях новой статьей 189-1 «Агрессивное поведение участников дорожного движения».

Согласно проекту, штраф в 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов) предусмотрен за выход водителя или пассажира из автомобиля на проезжую часть для выяснения отношений, если это сопровождается принудительной остановкой другого транспортного средства, блокированием или умышленным препятствованием возобновлению его движения.

За повторное нарушение водителем в течение года предлагается лишать водительских прав на шесть месяцев.

При этом норма не будет распространяться на случаи, когда человек вынужден остановиться или выйти из машины из-за противоправных действий другого участника движения, ДТП, технической неисправности автомобиля или необходимости оказать помощь пострадавшим. Исключения также предусмотрены для случаев крайней необходимости и необходимой обороны.

Представляя инициативу, Бактыяр Калпаев заявил, что в последнее время дорожная агрессия в стране усиливается и создает угрозу безопасности других участников движения. В качестве примера он привел случай, произошедший летом в Ошской области, когда спор из-за дороги между водителями закончился поножовщиной.

По словам депутата, законопроект направлен не на ужесточение наказания ради наказания, а на предупреждение подобных происшествий.

Однако кабмин выступил против инициативы.

Депутат Улукбек Узаков также поддержал позицию МВД, заявив, что необходимости в новой статье нет. По его мнению, подобные действия уже охватываются действующими нормами Кодекса о правонарушениях.

В частности, статья 189 предусматривает ответственность за автохулиганство. За такое нарушение установлен штраф в 150 расчетных показателей, а за повторное в течение года — 200 расчетных показателей с лишением водительских прав на шесть месяцев.

Кроме того, статья 126 предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, в том числе за проявление агрессии, нарушающее общественный порядок. Наказание — штраф в 55 расчетных показателей, общественные работы или арест на срок от трех до пяти суток.

Улукбек Узаков считает, что введение еще одной статьи усложнит работу правоохранительных органов и может создать дополнительные коррупционные риски.

Несмотря на возражения, после продолжительной дискуссии председатель комитета Суйунбек Омурзаков предложил поддержать концепцию законопроекта. Члены комитета проголосовали за.