Комитет Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции одобрил в первом чтении законопроект об ужесточении требований к рекламе биологически активных добавок (БАД).

Документ предусматривает запрет на рекламу незарегистрированных добавок, а также устанавливает ряд ограничений на способы их продвижения.

В частности, предлагается запретить рекламу БАД, если в ней:

утверждается, что добавки являются лекарствами или обладают лечебными свойствами, в том числе упоминаются конкретные заболевания и их симптомы;

используются образы медицинских работников или атрибуты, имитирующие медицинскую деятельность;

присутствуют религиозная символика и образы религиозных деятелей;

используются образы несовершеннолетних либо реклама непосредственно адресована детям;

приводятся истории конкретных случаев излечения людей, улучшения их состояния или другие свидетельства потребителей.

Кроме того, рекламировать нельзя будет биологически активные добавки, не прошедшие государственную регистрацию в соответствии с законодательством Кыргызстана и международными договорами, участницей которых является республика.

За нарушение правил рекламирования БАД предлагается установить штрафы в размере 150 расчетных показателей (15 тысяч сомов) для физических лиц и 350 расчетных показателей (35 тысяч сомов) для юридических лиц. Это предусмотрено статьей 405 Кодекса о правонарушениях, которую предлагают дополнить упоминанием биологически активных добавок.

Авторы инициативы объясняют необходимость изменений ростом количества незарегистрированных БАД на рынке и распространением рекламы, которая представляет добавки как средства лечения заболеваний. Потребители под влиянием таких обещаний могут отказаться от необходимой медицинской помощи и заменить лечение приемом биодобавок.