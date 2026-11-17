Комитет Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции принял в первом чтении законопроект, запрещающий прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности лицам младше 18 лет.

Что предлагают авторы законопроекта

Согласно документу, компании, предоставляющие электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности в аренду, должны будут не допускать к их использованию лиц младше 18 лет. При регистрации в мобильном приложении арендодатели также должны будут проверять документы, удостоверяющие личность пользователя, и получать согласие на обработку персональных данных.

За допуск несовершеннолетних к управлению средствами индивидуальной мобильности предлагается штрафовать физических лиц на 20 тысяч сомов, юридических — на 55 тысяч сомов.

Вопросы депутатов

Во время обсуждения депутаты усомнились в обоснованности возрастного ограничения. Депутат Улукбек Узаков спросил инициаторов, сколько ДТП с участием несовершеннолетних, управлявших арендованными электросамокатами, зарегистрировано в Кыргызстане и сколько детей пострадали. Однако у авторов законопроекта таких данных не оказалось.

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По мнению депутата, без конкретной статистики утверждать, что число подобных происшествий растет, некорректно. Кроме того, он обратил внимание на то, что запрет может оказаться формальным. Например, 15-летний подросток не сможет самостоятельно арендовать самокат, но за него это могут сделать родители. Возникает вопрос, кто и каким образом будет контролировать соблюдение ограничения.

«Родители покупают детям электросамокаты в подарок, и они продолжают на них ездить. При этом другой ребенок уже не сможет взять самокат напрокат. Это неправильно. На оживленных улицах нужно вводить запрет для всех — независимо от возраста», — отметил Улукбек Узаков.

Депутат Суйунбек Омурзаков, входящий в число инициаторов законопроекта, согласился с необходимостью дополнительно проработать механизм ответственности.

«Кого мы будем привлекать к ответственности? Родителей или компанию, которая сдала самокат в аренду? Нужно проработать эти вопросы, чтобы был четко определен субъект ответственности», — сказал он.

Другой депутат, Болотбек Борбиев, обратил внимание на возрастные требования к управлению другими видами транспорта. Он уточнил у представителей дорожной безопасности, что водительские удостоверения на управление мотоциклами и мопедами выдаются с 16 лет.

В связи с этим парламентарий предложил снизить возрастной порог для аренды электросамокатов с 18 до 16 лет.

Электросамокаты и аварийность

По данным управления Патрульной службы милиции, в 2025 году в Кыргызстане зарегистрировали 682 ДТП с участием электросамокатов и мопедов. В результате пострадали 756 человек, еще 14 погибли. По данным мэрии Бишкека, за 2025 год в ДТП с участием электросамокатов в столице пострадали около 300 человек.

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Весной в Бишкеке максимальную разрешенную скорость движения электросамокатов снизили до 15 километров в час. Вице-мэр столицы Рамиз Алиев сообщил, что благодаря этому ограничению количество травм, полученных гражданами в результате наездов электросамокатов, сократилось в четыре раза.

В городе работают три компании по прокату, общий парк которых превышал 3,5 тысячи самокатов.

Тем временем в новой программе безопасности дорожного движения на 2027–2030 годы

отдельное внимание планируют уделить электросамокатам, мопедам и другим средствам индивидуальной мобильности. Авторы предлагают исключить их совместное движение с пешеходами по тротуарам, а также создать для них отдельные полосы или выделить крайние полосы проезжей части.