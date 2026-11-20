На кыргызско-узбекской границе открыт новый таможенный терминал «Кен-Сай»
10:23, 20 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА
В селе Достук Ноокенского района Джалал-Абадской области открыт современный таможенно-логистический терминал «Кен-Сай» с системой электронной очереди.
Проект реализован в рамках развития инфраструктуры Южного филиала ОАО
«Государственная таможенная инфраструктура».
Терминал площадью 8 гектаров рассчитан на единовременное размещение до 420 грузовых автомобилей: 220 — по импортному направлению и 200 — по экспортному.
Система электронной очереди «Кен-Сай» позволит упорядочить движение грузового транспорта, сократить скопление автомобилей на подъездных участках и улучшить условия для перевозчиков.
Открытие терминала будет способствовать повышению эффективности международных грузовых перевозок и развитию торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.