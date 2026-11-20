В селе Достук Ноокенского района Джалал-Абадской области открыт современный таможенно-логистический терминал «Кен-Сай» с системой электронной очереди.

Проект реализован в рамках развития инфраструктуры Южного филиала ОАО

«Государственная таможенная инфраструктура».

Терминал площадью 8 гектаров рассчитан на единовременное размещение до 420 грузовых автомобилей: 220 — по импортному направлению и 200 — по экспортному.

Блок YouTube На территории комплекса предусмотрены весовая площадка, зона перегрузки грузов, места проведения таможенного контроля и помещения для таможенных брокеров.

Система электронной очереди «Кен-Сай» позволит упорядочить движение грузового транспорта, сократить скопление автомобилей на подъездных участках и улучшить условия для перевозчиков.

Открытие терминала будет способствовать повышению эффективности международных грузовых перевозок и развитию торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Узбекистаном.