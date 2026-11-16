Минприроды признало законной охоту иностранца на архара в Нарынской области

Охота иностранного гражданина на архара-кулжу в долине Ак-Сай Нарынской области проводилась в рамках действующего законодательства. К такому выводу пришло Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана после проверки видеозаписи, распространившейся в социальных сетях.

Как сообщили в ведомстве, поскольку архар-кулжа (Марко-Поло) занесен в Красную книгу Кыргызстана, его добыча разрешена только при соблюдении специальных требований.

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В частности, охотиться можно исключительно на самцов старше семи лет, в пределах установленных квот и по согласованию с Национальной академией наук Кыргызской Республики.

Проверка показала, что животное, попавшее на видео, соответствовало возрастным требованиям. Охота была проведена с соблюдением действующих правил.

В Минприроды также напомнили, что согласно Правилам охоты, утвержденным постановлением кабинета министров, охотничий сезон в Кыргызстане в 2026 году установлен с третьей субботы августа по второе воскресенье декабря.

Ежегодный общий лимит на добычу архара-кулжи составляет до 150 голов. В нынешнем охотничьем сезоне разрешена добыча 133 особей в пределах установленной квоты.