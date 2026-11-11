Новый аэропорт в Джалал-Абадской области откроют осенью 2027 года

Строительство нового международного аэропорта в Джалал-Абадской области планируют завершить осенью 2027 года. Об этом сообщил глава ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

По его словам, для строительства рассматривали шесть-семь участков в области. Наиболее подходящую территорию выбрали после исследований с участием проектных институтов России и Турции.

«Этот аэропорт ориентирован, прежде всего, на грузовые авиаперевозки, поскольку рядом пройдет железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Мы должны учитывать это при развитии аэропорта», — рассказал Самидинов.

Его стоимость предварительно оценивают в 50–60 миллионов долларов.

Длина взлетно-посадочной полосы — 3 тысячи 600 метров. Запланированы две рулежные дорожки, стоянка на четыре самолета и аэровокзальный комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров.

Аэропорт сможет принимать самолеты Airbus A320, включая A319 и A321, и Boeing 737. В том числе воздушные суда, переоборудованные для грузовых перевозок.

После открытия аэропорта сначала запустят внутренние рейсы, связывающие Джалал-Абад с Бишкеком. Затем начнут переговоры с иностранными авиакомпаниями об открытии международных направлений.

«Мы будем приглашать перевозчиков, которые уже летают в Бишкек и Ош. Они должны провести аудит аэропорта, проверить его соответствие своим требованиям и оценить коммерческую привлекательность маршрутов. После можно говорить об открытии международных рейсов», — пояснил Самидинов.

Строительством занимается государственная компания «Кыргызстройсервис» при управлении делами президента.

После открытия нового аэропорта действующий аэропорт Джалал-Абада передадут на баланс государства. Решение о его дальнейшем использовании примет правительство.