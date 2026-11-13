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Семь человек застряли в снежном плену на джайлоо в Чаткале

14:30, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области спасли семь работников горнодобывающей компании, которые оказались заблокированы на высокогорном пастбище из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.

11 ноября около 15.25 поступила информация, что на джайлоо Кичи-Сандык в местности Чандалаш айыльного аймака Каныш-Кыя из-за резкого ухудшения погоды и снегопада оказались заблокированы семь человек — шесть мужчин и одна женщина.

Все они являлись сотрудниками частной компании, проводившей горнодобывающие работы. Из-за выпавшего снега дорога оказалась непроходимой, и работники не смогли самостоятельно покинуть джайлоо.

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После поступления сообщения состоялось оперативное совещание с участием районных служб гражданской защиты. Было принято решение направить спасателей для оценки ситуации и эвакуации людей.

В 17.01 к месту происшествия выехали три спасателя под руководством начальника Чаткальского районного отдела МЧС майора Т. Эгембердиева. Они использовали служебный автомобиль и беспилотный летательный аппарат.

Однако из-за сложных дорожных условий и наступившей темноты добраться до заблокированных работников не удалось. В 19.20 спасатели были вынуждены вернуться.

Координацию спасательных работ взял на себя начальник управления МЧС по Джалал-Абадской области полковник Ч. Шекенов.

Утром 12 ноября в местности Кара-Шоро для продолжения спасательной операции подготовили 12 лошадей.

Согласно сообщению МЧС от 13 ноября, все семь человек спасены.

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