Семь человек застряли в снежном плену на джайлоо в Чаткале
В Чаткальском районе Джалал-Абадской области спасли семь работников горнодобывающей компании, которые оказались заблокированы на высокогорном пастбище из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в МЧС Кыргызстана.
11 ноября около 15.25 поступила информация, что на джайлоо Кичи-Сандык в местности Чандалаш айыльного аймака Каныш-Кыя из-за резкого ухудшения погоды и снегопада оказались заблокированы семь человек — шесть мужчин и одна женщина.
Все они являлись сотрудниками частной компании, проводившей горнодобывающие работы. Из-за выпавшего снега дорога оказалась непроходимой, и работники не смогли самостоятельно покинуть джайлоо.
После поступления сообщения состоялось оперативное совещание с участием районных служб гражданской защиты. Было принято решение направить спасателей для оценки ситуации и эвакуации людей.
В 17.01 к месту происшествия выехали три спасателя под руководством начальника Чаткальского районного отдела МЧС майора Т. Эгембердиева. Они использовали служебный автомобиль и беспилотный летательный аппарат.
Однако из-за сложных дорожных условий и наступившей темноты добраться до заблокированных работников не удалось. В 19.20 спасатели были вынуждены вернуться.
Координацию спасательных работ взял на себя начальник управления МЧС по Джалал-Абадской области полковник Ч. Шекенов.
Утром 12 ноября в местности Кара-Шоро для продолжения спасательной операции подготовили 12 лошадей.
Согласно сообщению МЧС от 13 ноября, все семь человек спасены.