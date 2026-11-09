В Джалал-Абадской области запустили завод по производству яблочного сока

В Джалал-Абадской области запустили завод по производству сока из яблочного концентрата. В реализацию проекта вложено около 11,5 миллиона долларов, сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.

Предприятие «Глобал Эко Грин» построено в Ала-Букинском районе.

Завод рассчитан на производство до 500 тонн сока в сутки. После выхода на полную мощность здесь планируют создать до 100 новых рабочих мест.

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В открытии предприятия принял участие полномочный представитель президента в Джалал-Абадской области Тилек Текебаев.

По его словам, в годы обильного урожая фермеры сталкиваются с трудностями при продаже яблок. В частности, продукция, не соответствующая требованиям к товарному виду, зачастую продается по низкой цене или вовсе остается невостребованной.

Как отметили в представительстве президента, запуск нового завода позволит перерабатывать местную продукцию, сократить потери урожая и создать дополнительные возможности для фермеров.

Общая площадь плодоносящих яблоневых садов в Кыргызстане составляет 26 тысяч 324 гектара. По прогнозам, в 2026 году урожай яблок достигнет 179 тысяч 393 тонн.

Напомним, до 1 февраля 2027 года действует временный запрет на ввоз яблок из других стран. По данным Минсельхоза, решение направлено на поддержку отечественных садоводов и создание условий для реализации урожая.