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24.kg

Трамп попросил Google переименовать Атлантический океан в свою честь

23:00, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Дональд Трамп обратился к руководству компании Google с просьбой переименовать Атлантический океан, но получил отказ, пишет Meduza.

О своем звонке гендиректору Google Сундару Пичаи президент США рассказал во время выступления на митинге в Южной Каролине:

«Мне нравятся только два океана: Атлантический и Тихий. Я не собираюсь называть именем Трампа или Америки никакой другой океан, кроме этих двух. Так что мы всерьез рассматривали Атлантический океан, и я позвонил в Google Maps… Я сказал: «Сундар, я тут подумываю об Атлантическом океане».

Как утверждает Трамп, Пичаи отказался и мотивировал это так: «Нет, нет, нет. В этот раз я этого не сделаю… С океанами все иначе, сэр. Они омывают множество стран. Пожалуйста, не просите нас об этом».

Президент добавил, что решил отказаться от своей идеи и оставить океан Атлантическим.

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