Премьер-министр Армении заявил на форуме Digitec, что сегодня запустят проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

По его словам, важной частью проекта станет транзит электроэнергии.

«Мы собираемся соединить нашу сеть с электросетями Турции и Азербайджана. Мы уже соединены с Ираном, мы уже соединены с Грузией, и мы инвестируем средства, чтобы передача энергии становилась более эффективной», — сказал Никол Пашинян.

Читайте по теме Страны ОДКБ лишили Армению права голоса

Проект TRIPP предполагает строительство автомобильной, железнодорожной и энергетической инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с эксклавом — Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 километра и далее — с Турцией.

Договоренности о создании маршрута достигнуты в августе 2025 года. Тогда президент США Дональд Трамп провел встречу с Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне.

Ранее премьер Армении заявил, что трижды посетит Россию в декабре для переговоров и сохранения дружественной атмосферы. Об этом он говорил, выступая в Дублинском институте международных и европейских дел.

«В декабре я буду в РФ трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу страну для переговоров. И надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией», — сказал Никол Пашинян.