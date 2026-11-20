Президент США призвал европейцев поддерживать прямые контакты с Путиным. Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб после встречи «коалиции желающих» в Берлине.

По его словам, Трамп позвонил участникам с борта Air Force One и подробно изложил содержание своих переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае.

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«Президент Трамп позвонил из самолета Air Force One и дал очень подробный рассказ о переговорах с президентом Путиным и председателем Си. Одно из посланий, которое президент Трамп передал европейцам, заключается в том, что сейчас стоит напрямую связываться с Путиным», — сказал Александр Стубб на пресс-конференции в Берлине.

Сам Александр Стубб поддержал идею прямого диалога: сначала по телефону, а затем — лично.

Он также опроверг сообщения, что Трамп призывал прекратить финансовую помощь Украине. По его словам, американский президент говорил о необходимости завершить войну, чтобы Европа и Украина могли направлять средства на другие цели.

Напомним, 19 ноября после трехсторонних переговоров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран «коалиции желающих». На ней также присутствовали спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.