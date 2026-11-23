19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС впервые в истории в очном трехстороннем формате встретились лидеры США, Китая и России — Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин. По итогам переговоров была опубликована Декларация глав государств о мире.

Накануне встречи мировая пресса наперебой рассуждала о «Ялте 2» как о попытке трех ядерных и экономических гигантов расчертить карту мира на новые сферы влияния.

Реальность оказалась другой. Обнародованный текст не содержит ни сенсационных территориальных разменов, ни мирных планов по горячим точкам (включая Иран и Украину), в которых сейчас участвуют две из трех встречавшихся сторон. Тем не менее говорить, что эта декларация совсем ничего не стоит, тоже не следует. О чем же говорят буква и дух Шэньчжэньской декларации, насколько они реальны и какие практические последствия она несет для остального мира, в частности для Кыргызстана?

Четыре пункта минимального консенсуса

Шэньчжэньская декларация представляет собой сжатый перечень вопросов, по которым позиции Вашингтона, Пекина и Москвы сегодня не находятся в состоянии прямых противоречий.

Первый блок — реформирование ООН. Лидеры «тройки» заявили о необходимости обновления Организации Объединенных Наций, чтобы она могла эффективнее реагировать на глобальные вызовы и соответствовать своей главной миссии — поддержанию международного мира и безопасности.

Второй блок — энергетика и рынок топлива. Три державы зафиксировали намерение наращивать производство и поставки продуктов нефтепереработки «на благо всех стран», подчеркнув критическую важность стабильных и бесперебойных глобальных энергопотоков.

Третий блок — государственный суверенитет и критика наднациональных судов. Этот пункт документа, пожалуй, самый неожиданный и несущий личную заинтересованность глав государств «тройки». Лидеры подчеркнули, что принцип согласия стран и соблюдение иммунитетов высших должностных лиц имеют основополагающее значение. В тексте указано, что Международный уголовный суд (МУС) и аналогичные международные судебные инстанции не должны злоупотреблять своей юрисдикцией, что в переводе на практический язык означает — лидеров держав трогать не стоит, иначе мало не покажется.

Четвертый блок — ядерная безопасность. Стороны вернулись к классической формуле времен поздней холодной войны: ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана. За этим следует обязательство вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Кстати, во время трехсторонней встречи председатель КНР Си Цзиньпин был более конкретен. Он назвал ядерное оружие «дамокловым мечом», висящим над всем человечеством, и призвал полностью запретить и уничтожить его.

Важное, о чем умолчали в декларации

Характерно, что, говоря о мире во всем мире, лидеры «тройки» не включили в декларацию ни малейшего упоминания о конфликте в Украине, о статусе Тайваня или о ситуации на Ближнем Востоке и иранской ядерной программе.

Судя по косвенной информации, эти вопросы все же затрагивались за столом переговоров, но по инициативе одной из сторон, предположительно американской, их намеренно вынесли за рамки итогового коммюнике.

Налицо пример прагматического, или транзакционного (искусство сделок), подхода к дипломатии.

Лидеры вполне ясно осознавали: попытка зафиксировать общую позицию по Украине, Ирану или Тайваню, скорее всего, сорвала бы подписание совместного документа. Вместо этого они выбрали стратегию «минимального общего знаменателя», позволившую каждому участнику выйти к прессе со своим символическим трофеем.

Для Си Цзиньпина сам факт проведения саммита в Шэньчжэне — городе, ставшем витриной китайского экономического чуда, — стал триумфом пекинской дипломатии. Китай еще крепче закрепил за собой статус глобального модератора, на площадке которого готовы встречаться даже непримиримые оппоненты.

Для Владимира Путина декларация стала важным инструментом выхода из западной дипломатической изоляции и прямым ударом по легитимности ордеров Международного уголовного суда.

Для Дональда Трампа, особенно после недавних провальных выборов в Конгресс, где Республиканская партия потеряла большинство, документ показывает, что он и его фирменная концепция «мир через силу и выгодные сделки» все еще на плаву. В тексте есть понятный американскому избирателю экономический посыл (рост нефтепереработки ради сдерживания мировых цен на бензин) и привычный для республиканцев скепсис в отношении наднациональных институтов вроде МУС.

Кроме того, третий пункт декларации оформил негласный консенсус великих держав против универсальной (надстрановой) юрисдикции. Ни США, ни Россия, ни Китай не являются участниками Римского статута МУС.

Совместным заявлением они послали миру четкий сигнал: суверенитет крупных держав и неприкосновенность их руководителей стоят выше решений любых международных трибуналов.

Реальный прорыв или красивая декларация?

Главный вопрос, которым задаются сегодня эксперты и рынки: станет ли Шэньчжэньская декларация руководством к действию или останется очередным красивым протоколом о намерениях?

С формально-юридической точки зрения это всего лишь декларация. В ней нет ни дорожных карт, ни конкретных цифр, ни сроков, ни механизмов контроля. Это не договор о сокращении вооружений и не торговое соглашение. Более того, стороны за некоторыми одинаковыми формулировками, скорее всего, могут предполагать достижение диаметрально противоположных целей.

Например, пункт о реформе ООН. Вашингтон, Москва и Пекин говорят о необходимости перемен, но видят их по-разному. США выступают за расширение Совбеза за счет своих ключевых союзников, таких, например, как Германия или Япония. Россия и Китай, напротив, делают ставку на усиление голоса стран Глобального Юга и государств БРИКС. Очевидно, что при таких серьезных расхождениях быстрой реформы ООН ждать не приходится. Поэтому этот пункт носит больше ритуальный характер, чем практический.

Однако сводить всю декларацию к пустым словам было бы неправильно. У документа есть вполне осязаемое практическое измерение, которое проявляется в двух сферах.

Первая — снижение риска прямой ядерной конфронтации. В условиях, когда прежняя архитектура контроля над вооружениями практически разрушена, само восстановление прямого канала коммуникации на высшем уровне между Вашингтоном, Пекином и Москвой может работать как определенный предохранитель.

Вторая — энергетика. Пункт об увеличении производства и поставок нефтепродуктов имеет под собой необходимую экономическую базу. В этом вопросе интересы «тройки» совпадают. США и Россия являются крупными экспортерами нефти и газа, а Китай — крупнейшим их потребителем. Всем выгодно, чтобы поставки энергоносителей сохраняли свои масштабы и были стабильны.

При этом, конечно, есть нюансы. Администрации Дональда Трампа критически важно удерживать низкие цены на топливо внутри США и тормозить глобальную инфляцию. России необходимо расширять рынки сбыта и легализовать цепочки поставок своей продукции.

Китаю как крупнейшему импортеру и переработчику сырья нужны стабильность цен и бесперебойная логистика. Поэтому, несмотря на нюансы, именно в энергетическом секторе можно ожидать наиболее быстрых и реальных шагов, включая негласное смягчение контроля над теневыми или альтернативными маршрутами торговли нефтепродуктами.

Что ждать остальному миру?

Для остального мира итоги саммита в Шэньчжэне несколько противоречивы.

Страны Глобального Юга — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии — встретили декларацию со сдержанным оптимизмом. Развивающиеся экономики пострадали от санкционных войн, разрыва логистических цепочек и скачков цен на энергоносители. Для них любой признак разрядки между США, Китаем и Россией означает надежду на стабилизацию мировой торговли и удешевление топлива.

Иная реакция наблюдается в Европе и среди средних держав. Для Брюсселя сам формат встречи стал тревожным звонком. Показательно, что в тот самый день, когда Трамп, Си и Путин подписывали декларацию в Шэньчжэне, европейские лидеры проводили свои консультации в Берлине, обсуждая дальнейшую поддержку Украины. Возникло ощущение возвращения в XIX век — к логике «концерта великих держав», где судьбы мировой безопасности и правила игры определяются узким клубом сверхдержав без учета мнения региональных игроков.

Озабоченность выразили и некоторые правозащитные институты: атака трех постоянных членов Совбеза ООН на авторитет Международного уголовного суда подрывает саму идею верховенства международного права, которое для малых и средних государств служило некоторой защитой от диктата силы.

Что означает Шэньчжэнь для Кыргызстана?

Для Кыргызской Республики, расположенной в самом сердце Евразии, геополитические сдвиги хоть и выглядят формально отдаленными, но никогда не бывают абстрактными. Внешняя политика Бишкека строится на балансировании в рамках многовекторности, где тесные интеграционные и военные связи с Россией (через ЕАЭС и ОДКБ) сочетаются со стратегическим партнерством и масштабными инвестиционными проектами с Китаем, а также стремлением сохранять рабочие экономические отношения с США и Европой.

В этом контексте Шэньчжэньская декларация несет для Кыргызстана несколько вполне конкретных плюсов.

Во-первых, это снижение давления геополитического выбора. Долгие годы, особенно последние, страны Центральной Азии находились словно между молотом и наковальней: западные партнеры требовали жесткого соблюдения санкционных режимов и угрожали вторичными санкциями финансовому и торговому секторам, тогда как логистика и структура экономики объективно привязывали регион к России и Китаю. Любое потепление и переход к прагматичному диалогу между Вашингтоном, Пекином и Москвой несколько снижают градус напряженности вокруг Центральной Азии. Для Бишкека, пусть пока только теоретически, это означает расширение пространства для дипломатического и экономического маневра и уменьшение рисков попасть под перекрестный огонь чужих санкций.

Во-вторых, это вероятность увеличения стабильности на внутреннем топливном рынке. Экономика Кыргызстана критически зависит от импорта горюче-смазочных материалов, подавляющая часть которых поступает из России. Пункт Шэньчжэньской декларации о наращивании производства и поставок нефтепродуктов «на благо всех стран» работает на стабилизацию глобального и регионального энергетического баланса. В ситуации с КР, конечно, не учитывается еще один, пожалуй, главный фактор нестабильности поставок ГСМ — война в Украине и атаки на нефтегазовый комплекс России. Но в любом случае радует уже сам факт того, что «тройка» выступает за стабильность на энергетическом рынке.

В-третьих, это укрепление транзитного и логистического потенциала. Саммит в Шэньчжэне наглядно продемонстрировал возросшую роль Китая как ключевого экономического и дипломатического актора Евразии. Для КР, которая совместно с КНР и РУз реализует стратегический проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, стабильность в отношениях великих держав является крайне важным условием привлечения долгосрочных инвестиций. Когда глобальные игроки договариваются о бесперебойности торговых и энергетических потоков, ценность сухопутных транспортных коридоров Центральной Азии только возрастает.

Наконец, есть и институциональный аспект. Для небольших горных государств, не имеющих выхода к морю, площадка ООН остается важным инструментом донесения своей повестки до мирового сообщества — от вопросов устойчивого горного развития до климатического финансирования. Заявленная в декларации готовность США, России и Китая заняться реформированием ООН открывает для Бишкека и его соседей по региону возможность активнее продвигать интересы развивающихся стран в обновленной архитектуре глобального управления.

Заключение

Шэньчжэньская декларация от 19 ноября 2026 года не дает миру мгновенных решений конфликтов. Она не отменяет и глубоких противоречий между Вашингтоном, Пекином и Москвой. По своей форме она является лишь попыткой заявить об определенных намерениях.

Однако сам факт того, что лидеры трех крупнейших ядерных держав смогли сесть за один стол и зафиксировать общую заинтересованность в предотвращении ядерной катастрофы и стабилизации энергетических рынков, меняет атмосферу мировой политики. Для Кыргызстана, чье благополучие напрямую зависит от предсказуемости в Евразии, это позитивный сигнал.