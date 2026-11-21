Чиновники администрации президента США Дональда Трампа заявили Украине и ЕС, что Вашингтон хочет от Киева достижения мирного соглашения с Россией до начала января 2027 года. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белый дом рассчитывает заключить сделку до того, как Демократическая партия установит контроль над Конгрессом.

Неназванные американские чиновники предположили, что Дональд Трамп может провести переговоры с европейскими лидерами о завершении конфликта в Украине во время саммита «большой двадцатки». G20 запланирован на декабрь.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома выразил сомнения в целесообразности дальнейшего выделения многомиллиардной военной помощи Киеву со стороны стран «коалиции желающих». Дональд Трамп во время телефонной беседы с участниками «коалиции желающих» также заявил, что президент РФ серьезно настроен на мирные переговоры по Украине.

Владимир Путин на брифинге после окончания трехсторонних переговоров лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС сообщил, что РФ по дипломатическим каналам пригласила европейцев посетить Москву, чтобы они изложили свою позицию по урегулированию в Украине.

Саммит «большой двадцатки» (G20) пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года под председательством Дональда Трампа.