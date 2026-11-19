В Китае на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый личный контакт с августа 2025 года, когда лидеры двух государств встретились очно в Анкоридже.

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Публичная часть встречи продлилась примерно минуту.

«Who is he? He is mу friend», — сказал Дональд Трамп, увидев Владимира Путина.

Путин и Трамп пожали друг другу руки. Трамп назвал главу РФ своим другом и заявил, что с нетерпением ждет продуктивного разговора, из которого может получиться много хорошего. Путин не комментировал начало встречи.

Разговор продлился меньше часа. С российской стороны в переговорах также участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, с американской стороны — госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

После встречи спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Путин и Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта.

Трамп, отвечая на вопросы СМИ, заявил, что встреча с Путиным заложила основу для последующей успешной трехсторонней встречи России, США и Китая.

По его словам они с Си Цзиньпином хотят содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной.

Сейчас главы трех стран готовятся к главному событию форума — саммиту лидеров. Председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут обсудить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, а также затронуть войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Ранее подчеркивалось, что украинский вопрос обсуждаться не будет.