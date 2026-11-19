Who is he? He is mу friend — сказал Дональд Трамп, увидев Владимира Путина
В Китае на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первый личный контакт с августа 2025 года, когда лидеры двух государств встретились очно в Анкоридже.
Публичная часть встречи продлилась примерно минуту.
«Who is he? He is mу friend», — сказал Дональд Трамп, увидев Владимира Путина.
Путин и Трамп пожали друг другу руки. Трамп назвал главу РФ своим другом и заявил, что с нетерпением ждет продуктивного разговора, из которого может получиться много хорошего. Путин не комментировал начало встречи.
Разговор продлился меньше часа. С российской стороны в переговорах также участвовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, с американской стороны — госсекретарь США Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.
После встречи спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Путин и Трамп настроены на мирное решение украинского конфликта.
Трамп, отвечая на вопросы СМИ, заявил, что встреча с Путиным заложила основу для последующей успешной трехсторонней встречи России, США и Китая.
По его словам они с Си Цзиньпином хотят содействовать завершению конфликта между Россией и Украиной.
Сейчас главы трех стран готовятся к главному событию форума — саммиту лидеров. Председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп могут обсудить новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, а также затронуть войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.
Ранее подчеркивалось, что украинский вопрос обсуждаться не будет.