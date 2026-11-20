В Берлине продолжаются консультации по украинскому вопросу между США и ЕС. Спецпосланники президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прилетели в Германию, чтобы выработать единую позицию по ключевым элементам мира в Украине.

ЕС провел саммит так называемой «коалиции желающих». Участники призвали возобновить дискуссию о вступлении Украины в НАТО и усилить поддержку Киева.

И тут неожиданно позвонил президент США Дональд Трамп, сообщает Politico.

Отмечается, что одним из неожиданных событий саммита стало телефонное подключение президента США, который, по данным СМИ, выступил перед участниками после встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Лидер США сделал звонок прямо с борта Air Force One и заявил, что Москва готова к мирным переговорам.

Дональд Трамп резко раскритиковал европейские страны из-за их продолжающейся финансовой поддержки Украины в ее конфликте с Россией.

Один из чиновников рассказал, что Трамп посетовал на то, что в конфликте гибнет очень много людей, а большие средства «тратятся впустую» на почти пятилетнюю войну. Этот источник также подтвердил, что американский лидер считает, что Путин будет сотрудничать в рамках мирных переговоров с Украиной.

Глава Белого дома выразил сомнения в целесообразности дальнейшего выделения многомиллиардной военной помощи Киеву со стороны стран «коалиции желающих», говорится в публикации.

Спецпредставитель США Джаред Кушнер также заявил, что Вашингтон открыт к обсуждению гарантий безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения с Россией. По его словам, участникам переговоров удалось добиться заметного прогресса в обсуждении того, какими могут быть такие гарантии, а также в подготовке плана послевоенного восстановления и экономического развития Украины.

«Коалиция желающих» считает, что необходима дальнейшая военная поддержка Киева и возможные гарантии безопасности после завершения боевых действий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники должны сделать «максимум возможного» для поставок Украине систем противовоздушной обороны. Он также выступил за возобновление дискуссии о будущем членстве Киева в НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отверг возможность обсуждать послевоенное устройство Европы без участия европейских государств. Комментируя переговоры лидеров США, России и КНР в Шэньчжэне, он заявил, что так называемый «ялтинский формат» не сможет обеспечить мир. Европейцы должны участвовать как в переговорах об окончании войны, так и в формировании системы безопасности на континенте.