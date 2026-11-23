В Бишкеке начала работу первая национальная конференция по инсульту, объединившая отечественных и международных экспертов, представителей медицинского сообщества и профильных организаций. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По словам министра здравоохранения Дамира Осмонова, одна из главных задач — совершенствовать весь маршрут пациента: от распознавания первых признаков инсульта и вызова скорой помощи до своевременной диагностики и начала лечения.

«Мы видим положительную динамику в доступности тромболитической терапии: если в прошлом году ее получили 7 пациентов, то в этом году — уже 171 человек. Со следующего года в рамках пилотного проекта по Программе государственных гарантий планируется апробация новых подходов к организации медицинской помощи пациентам с инсультом и инфарктом на базе двух центров общеврачебной практики — Токмок и Чуй. В частности, на базе Токмокского ЦОВП предусмотрена установка компьютерного томографа. Это позволит отработать новые механизмы диагностики и маршрутизации пациентов с инсультом, повысить доступность своевременной медицинской помощи», — сказал он.

Читайте по теме Без инвалидности и за счет бюджета: кого спасает тромболизис в Кыргызстане

Министр поблагодарил международную инициативу Angels, при поддержке которой более 60 медицинских работников Кыргызстана прошли обучение за рубежом, и Всемирную организацию здравоохранения за содействие в совершенствовании системы оказания помощи пациентам с инсультом.

В течение трех дней участники обсудят современные методы лечения инсульта, развитие специализированных инсультных центров, организацию догоспитальной помощи, цифровой мониторинг качества медицинских услуг, реабилитацию и подготовку медицинских кадров.

Отдельное внимание уделят развитию регионального сотрудничества.

Представители Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана обсудят возможность создания альянса по инсульту для обмена опытом, совместного обучения специалистов и реализации проектов по повышению качества медицинской помощи.

В повестку включено обсуждение подходов к совместным закупкам дорогостоящих препаратов, в том числе альтеплазы.

Конференция продлится до 25 ноября.