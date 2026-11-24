На заседании коллегии Министерства здравоохранения рассмотрены итоги анализа трудоустройства выпускников медицинских образовательных организаций, обучавшихся за счет государственного бюджета, а также вопросы качества подготовки специалистов и обеспечения регионов медицинскими кадрами.

По данным пресс-центра ведомства, в 2025 году из 298 выпускников ординатуры, обучавшихся на грантовой основе и подлежавших распределению, 167 специалистов (56 процентов) приступили к работе в отдаленных районах. Среди выпускников медицинских колледжей, подлежавших распределению, трудоустроены 745 из 1 тысячи 203 человек (62 процента).

При этом в системе здравоохранения сохраняется дефицит специалистов, особенно в сельских и отдаленных районах.

Основными проблемами остаются недостаточная эффективность механизмов обязательной отработки, несоответствие объемов подготовки реальным потребностям регионов и сложности с закреплением молодых специалистов на местах.

Министр здравоохранения Дамир Осмонов подчеркнул, что ответственность за кадровое обеспечение несут не только образовательные организации, но и руководители учреждений здравоохранения.

В качестве примера он привел реализацию программы «Депозит врача», предусматривающей стимулирующие выплаты специалистам, работающим в регионах. По его словам, в настоящее время программой охвачены 864 врача. Наиболее активно этот механизм используется в Баткенской области, где по программе работают более 190 специалистов, тогда как в Чуйской области — около 30.

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Министр отметил, что руководители организаций здравоохранения должны активнее использовать действующие государственные механизмы поддержки, включая стимулирующие выплаты в размере 66 тысяч сомов ежеквартально, для привлечения и закрепления врачей на местах.

Отдельное внимание на коллегии уделено реформированию системы поступления в ординатуру. Дамир Осмонов предложил внедрить единый конкурсный экзамен и формировать количество мест по медицинским специальностям исходя из фактической потребности системы здравоохранения.

Для этого Минздрав прорабатывает цифровой механизм определения кадровой потребности по специальностям и регионам. Министр подчеркнул необходимость предоставления образовательными и медицинскими организациями достоверных данных, на основе которых будет ежегодно планироваться набор в ординатуру.

Также обсуждалось совершенствование механизмов целевой подготовки. Министр поручил проработать вопросы ответственности сторон при нарушении условий целевого обучения, в том числе при переводе студентов с бюджетной формы на контрактную на старших курсах.

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Одним из ключевых вопросов стало качество медицинского образования. Впервые Минздрав провел государственную аккредитацию медицинских образовательных организаций всех уровней. Ее результаты выявили ряд несоответствий установленным требованиям.

По итогам обсуждения коллегия признала работу по трудоустройству выпускников бюджетной формы обучения недостаточной и приняла конкретные решения по усилению контроля за подготовкой и распределением кадров.

За ненадлежащее обеспечение качества образовательного процесса выговоры объявлены 14 руководителям государственных медицинских образовательных организаций, получивших аккредитацию сроком на один год. В их числе руководители медицинских колледжей, Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации и его Южного филиала, Национального центра кардиологии и терапии, а также Национального центра охраны материнства и детства.

Кроме того, ректорам четырех государственных университетов рекомендовано рассмотреть вопрос о применении дисциплинарных взысканий к деканам медицинских факультетов за ненадлежащее обеспечение качества образовательного процесса и неисполнение должностных обязанностей.

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Руководителям медицинских образовательных организаций поручено усилить контроль за качеством обучения, обеспечить достоверный учет студентов, анализировать динамику приема и выпуска, а также осуществлять мониторинг целевой подготовки и трудоустройства выпускников.

Руководителям организаций здравоохранения поручено активизировать работу по привлечению и закреплению специалистов в регионах, создавать условия для практической подготовки и обеспечить контроль за соблюдением требований к допуску медицинских работников к самостоятельной профессиональной деятельности.

Профильным подразделениям Минздрава поручено разработать требования к программам послевузовского образования, обеспечить интеграцию данных о студентах, выпускниках и трудоустроенных специалистах, а также усилить контроль за соблюдением профессиональных образовательных стандартов.