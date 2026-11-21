Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провел операцию своему коллеге и установил ему стент. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях.

По словам чиновника, это помогло вовремя предотвратить инфаркт.

«Сегодня для меня был особенный рабочий день. Помимо исполнения служебных обязанностей, как врач, я провел операцию своему коллеге и установил ему стент. К счастью, нам удалось вовремя предотвратить инфаркт», — написал Дамир Осмонов.

Он не стал нарушать врачебную тайну и не назвал имя министра, которого прооперировал.

Глава Минздрава отметил, что государственная служба связана с большой ответственностью и постоянной нагрузкой, однако здоровье каждого человека важно, независимо от занимаемой должности.

Он пожелал коллеге скорейшего выздоровления.

Напомним, Дамир Осмонов возглавил Министерство здравоохранения в конце февраля этого года. До него должность занимал чекист Каныбек Досмамбетов.