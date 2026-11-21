Глава Минздрава провел операцию другому чиновнику и спас того от инфаркта
Министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов провел операцию своему коллеге и установил ему стент. Об этом он сам сообщил в своих социальных сетях.
По словам чиновника, это помогло вовремя предотвратить инфаркт.
«Сегодня для меня был особенный рабочий день. Помимо исполнения служебных обязанностей, как врач, я провел операцию своему коллеге и установил ему стент. К счастью, нам удалось вовремя предотвратить инфаркт», — написал Дамир Осмонов.
Он не стал нарушать врачебную тайну и не назвал имя министра, которого прооперировал.
Глава Минздрава отметил, что государственная служба связана с большой ответственностью и постоянной нагрузкой, однако здоровье каждого человека важно, независимо от занимаемой должности.
Он пожелал коллеге скорейшего выздоровления.
Напомним, Дамир Осмонов возглавил Министерство здравоохранения в конце февраля этого года. До него должность занимал чекист Каныбек Досмамбетов.