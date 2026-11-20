Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в КР Абылкаира Скакова.

По данным пресс-службы ведомства, стороны обсудили перспективы кыргызско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание уделено вопросам модернизации пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе и улучшения их инфраструктуры в целях увеличения пропускной способности. Также обсуждены меры по укреплению торгово-экономических связей и продвижению совместных инвестиционных и торговых проектов.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность своевременной реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.