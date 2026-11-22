Казахстан не смог войти в обновленный состав Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Соседняя республика принимала участие в выборах впервые.

Голосование за четыре дополнительных места в руководящем органе организации состоялось в Монреале в рамках 43-й чрезвычайной сессии Ассамблеи ИКАО, сообщил Комитет гражданской авиации РК.

По итогам процедуры Казахстан занял пятое место, получив поддержку 78 из 158 голосовавших государств. Четыре вакантных места в совете распределились между Эфиопией, Турцией, Оманом и Индонезией.

Необходимость проведения довыборов связана с расширением самого Совета ИКАО с 36 до 40 стран-участниц.

Избранные государства будут работать в составе совета до очередных выборов, запланированных на 2028 год.

Международная организация гражданской авиации — специализированное учреждение ООН, которое устанавливает единые мировые стандарты безопасности полетов, авиационной безопасности, аэронавигации и экологических норм в отрасли. В организацию входят 193 страны. Совет ИКАО является постоянным руководящим органом, который принимает ключевые решения и утверждает новые отраслевые регламенты между сессиями ассамблеи.