Кыргызстан и Казахстан планируют довести взаимный товарооборот до 3 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции КР.

23 ноября министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Кыргызстане Абылкаиром Скаковым.

Стороны обсудили текущее состояние торгово-экономического сотрудничества, перспективы увеличения взаимной торговли, расширение инвестиционного взаимодействия и реализацию совместных проектов.

По данным ведомства, Казахстан остается одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. За 2021–2025 годы товарооборот между двумя странами увеличился в 2,3 раза.

По итогам января — августа 2026 года объем взаимной торговли достиг 1 миллиарда 400 миллионов долларов.

Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения совместной работы для достижения цели, поставленной главами двух государств, — увеличения товарооборота до 3 миллиардов долларов к 2030 году.

Бакыт Сыдыков отметил высокий уровень двусторонних отношений и важность дальнейшего укрепления экономического партнерства.

По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в расширении торговых связей, развитии инвестиционного сотрудничества и реализации взаимовыгодных инициатив.