Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане
В Кыргызстане нужно создать общедоступный реестр доступности зданий и объектов социальной инфраструктуры. Об этом сегодня на круглом столе сообщила директор фонда «Оазис» Айжан Алымбай кызы.
По ее словам, существующий госреестр фиксирует лишь наличие пандуса в 8,4 тысячи зданиях. Необходимо расширить его до полного функционального профиля доступа, включая ширину дверей, наличие лифтов, доступных санузлов и кнопок вызова помощи.
Она отметила, что дополнением к реестру может стать паспорт доступности каждого государственного и общественно значимого объекта. «Он должен включать результаты обследования, перечень барьеров, мероприятия по их устранению, сроки, ответственных исполнителей. Так паспорт позволит перейти к конкретному плану действий по каждому зданию. Также должна быть отдельная комиссия по приему здания в эксплуатацию», — считает Айжан Алымбай кызы.
Она напомнила, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью в 2019 году и принял на себя международные обязательства по обеспечению равных прав и возможностей.
«Особое значение в конвенции имеет статья № 9, посвященная доступности физической среды, транспорта, информации и услуг. Доступность общественных зданий — необходимое условие реализации и других прав. К примеру, наличие пандуса само по себе не гарантирует доступность, если его уклон слишком крутой, отсутствуют поручни, или в здании нет лифта, чтобы добраться до нужного этажа. За юридическими формулировками стоят конкретные люди — человек должен иметь возможность обратиться в поликлинику, оформить документы, получить социальные услуги, работать или учиться без дополнительных барьеров, связанных с доступностью здания», — подчеркнула Айжан Алымбай кызы.
Ранее сообщалось, что лица с инвалидностью провели анализ и аудит доступности 350 общественных зданий в Бишкеке, собранные данные легли в основу первой инклюзивной карты города.
На основании анализа в фонде «Оазис» подготовили рекомендации для государственных и органов местного самоуправления.
В том числе:
- Принять специальную административную ответственность за нарушения требований доступности — внести изменения в законодательство, предусмотрев санкции за ввод в эксплуатацию здания, не соответствующего стандартам доступности, а также за демонтаж ранее установленных элементов доступности.
- Установить переходные требования для существующих зданий — предлагается разработать поэтапный план модернизации исходя из приоритетов назначения зданий.
- Учредить целевой фонд или грантовую программу для муниципальных учреждений, не располагающих бюджетом на приведение зданий в соответствие с нормами.
- Предусмотреть обязательное участие организаций лиц с инвалидностью в надзорной деятельности.