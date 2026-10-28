Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане

В Кыргызстане нужно создать общедоступный реестр доступности зданий и объектов социальной инфраструктуры. Об этом сегодня на круглом столе сообщила директор фонда «Оазис» Айжан Алымбай кызы.

По ее словам, существующий госреестр фиксирует лишь наличие пандуса в 8,4 тысячи зданиях. Необходимо расширить его до полного функционального профиля доступа, включая ширину дверей, наличие лифтов, доступных санузлов и кнопок вызова помощи.

Она отметила, что дополнением к реестру может стать паспорт доступности каждого государственного и общественно значимого объекта. «Он должен включать результаты обследования, перечень барьеров, мероприятия по их устранению, сроки, ответственных исполнителей. Так паспорт позволит перейти к конкретному плану действий по каждому зданию. Также должна быть отдельная комиссия по приему здания в эксплуатацию», — считает Айжан Алымбай кызы.

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Она напомнила, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах людей с инвалидностью в 2019 году и принял на себя международные обязательства по обеспечению равных прав и возможностей.

«Особое значение в конвенции имеет статья № 9, посвященная доступности физической среды, транспорта, информации и услуг. Доступность общественных зданий — необходимое условие реализации и других прав. К примеру, наличие пандуса само по себе не гарантирует доступность, если его уклон слишком крутой, отсутствуют поручни, или в здании нет лифта, чтобы добраться до нужного этажа. За юридическими формулировками стоят конкретные люди — человек должен иметь возможность обратиться в поликлинику, оформить документы, получить социальные услуги, работать или учиться без дополнительных барьеров, связанных с доступностью здания», — подчеркнула Айжан Алымбай кызы.

Ранее сообщалось, что лица с инвалидностью провели анализ и аудит доступности 350 общественных зданий в Бишкеке, собранные данные легли в основу первой инклюзивной карты города.

На основании анализа в фонде «Оазис» подготовили рекомендации для государственных и органов местного самоуправления.

В том числе: